Astrologinja Lenka: On je v Devici in kaj je ona, če ne priskoči na pomoč drugim

Luna je v znamenju Ovna v konjunkciji s Hironom. Če se že od jutra počutite krive, ker niste storili tega ali onega, naredili kakšne usluge drugim ali celo nekoliko bolj ostro odreagirali, pustite to. Naj bo samo opomnik, da vam tega ni treba ponoviti. Če vas je nekdo kakor koli prizadel, se zavedajte, kaj je povzročilo to. Kakšno nezadovoljstvo še niste razčistili in zdaj vam prihajajo take stvari. Opominja te, da moraš sprejeti in narediti nekaj zase.

Luna bo popoldne naredila lep aspekt z Venero, zato ti dve uri izkoristite za kaj lepega, posel, nakup, saj bo kasneje imela napet odnos s Plutonom in Mekrurejem, torej vstopi v T-kvadrat. Hkrati bo Merkur, preden bo zapustil znamenje raka, naredil opozicijo s Plutonom. Kot da je ostalo še nekaj družinskega, kar mora na koncu eksplodirati in temo odpreti, a ne tako prijetno. In ta kombinacija zahteva veliko miru s samim seboj, saj Luna iz znamenja ovna nima časa niti za čakanje, še manj za razmišljanje, ampak kar je »na duši, je na poti«. Lahko nastanejo velike žalitve, in ko besede bolijo, je težko odpustiti.

Astrološka karta.

Okoli 14. ure Mars preide v znamenje device in bo v tem znamenju ostal do 27. avgusta. Ta Mars mora v nas nekaj sprožiti, da ne bomo le ustvarjalni kot v levu, ampak da naredimo nekaj konkretnega. Od človeka zahteva, da nekaj dela, čeprka, ustvarja, da mora biti vse, kar počne, točno, natančno in učinkovito. To so najboljši finomehaniki, tehniki, tisti, ki popravljajo in delajo najbolj natančne in osredotočene stvari od popravila ur ali katere koli druge natančne stvari. V tem znamenju je zelo priden in delaven. Ta Mars se trudi za samo fiziologijo, da deluje hitreje, da človek bolj skrbi za svoje zdravje in fizične aktivnosti.

Konec koncev je on v Devici in kaj je ona, če ne priskoči na pomoč drugim, da pomaga, da vam je vedno na uslugo. Danes je ponedeljek, lunin dan, ona pa je popoldne v zelo kolerični situaciji in ni izključeno, da se potrudimo in ne takoj poskočimo z našimi reakcijami. Medtem ko je v Ovnu, ji mora ta ogenj povedati takoj in zdaj, sicer ima občutek, da bo "počila", če ne pride iz nje. In kasneje bolj razmišlja, kaj ji je bilo tega treba, zato ostanimo čim bolj mirni, da ne pride do konfliktov.