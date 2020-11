Astrologinja Lenka: Odvrgli smo omejitve, spremenili vsa pravila

Dan, ki je za nami, ko smo bili pod velikim pritiskom, ki je postavljal nove temelje v družinskem življenju, je od nas zahteval razrešitev čustvene situacije z družino, kariero in s seboj.



Zdaj pa se nam zdi, da smo odvrgli vse omejitve in težave, spremenili vsa pravila, ki so nas omejevala in vračala v preteklost. Do tako želene svobode pa smo prišli z Luno v znamenju Vodnarja. Imamo občutek, da smo odvrgli vse okove, ki smo jih dolgo nosili, in da lahko nekaj naredimo zase, brez nadzora, brez omejitev, brez zadržkov in navezanosti na stvari. Lahko smo tudi čim dlje od svojih najdražjih.



Vsekakor pa nas sekstil s Kironom notranje zdravi in nas spodbuja, da se še bolj posvetimo tistim, ki potrebujejo več pomoči kot mi sami, četudi jim namenimo le del sebe. Toda ali smo s tem zadovoljni, ali smo prehitro šli na drugo stran, do preveč individualnosti in neodvisnosti? Kvadrat z Uranom nas opozarja, zaradi česa smo živčni in napeti. Kot da se vse dogaja tako hitro, da temu nismo sposobni slediti, duša, vsa razburjena in navdušena, pa se težko spopade z vsem tem. Tako pride do čustvenega zloma in pretrganja in spet dodatnih težav ne samo v družini, ampak tudi v širšem okolju.



Luna in Merkur sta v kvadratu in spet pridemo v trk s svojimi čustvi in ​​logiko. Ali smo prehitro sprejeli čustveno odločitev, ali smo se na besede odzvali prehitro. Notranji nemir v duši nam ni dovolil, da čakamo, da nam nekdo razloži in pove, kaj hoče. In hotel je, da ga 'preberemo', ker je sam Merkur na 12 stopinjah v Škorpijonu, globina nad globino, da se sam ni mogel odpreti in nam povedati vse resnice. Zato nastanejo nesporazumi in različni pogledi na iste stvari. In težava je v nas, v naši nestrpnosti, napetosti in čustveni motnji.



Za lepši dan je Venera na koncu znamenja Tehtnice, kjer se pripravlja zapustiti svoj dom in svoje udobje. Skuša se prikriti in skriti nekatere stvari, boji se izgubiti sebe, svoje vrednote, finance, ljubezni ... Pripravlja se na nove spremembe, vsa je vznemirjena in negotova, saj ne ve, kaj jo čaka, ker ni zaželen gost v znamenju Škorpijona.