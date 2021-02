Astrologinja Lenka: Odprimo se romantiki, brezpogojni ljubezni

Luna je v Levu in počasi okreva po vseh napadih in šokih. Čeprav gre z dvignjeno glavo in skuša kot vsak Lev prenašati bolečino in trpljenje, naleti na kritiko in nerazumevanje, tudi najbližjih in prijateljev. In glej čudesa, ko gre naprej in z Jupitrom spet 'udari' opozicijo, jo opomni, da je morda nekoliko pretiravala, ne samo pri nekaterih odločitvah, ampak tudi finančno.



Torej bodimo potolaženi, da Sonce v Ribah naredi sekstil z Uranom iz Bika, kar pomeni konstruktivno spremembo na boljše, projekt, ki bi ga lahko začeli na drugačen način. To so iskrice in bliski, ki lahko za trenutek ozavestijo idejo, o čemer smo že dolgo razmišljali. Zdaj se je ta ideja porodila, saj ob drugih priložnostih ne bi imeli dovolj poguma, da bi jo uporabili. Ta novost pomeni, da dan ni mračen in pust.



Vendar je pečat dneva vstop Venere v njen sijaj, v njen idilični, zasanjani in najbolj rožnati svet. Tam bo ostala v znamenju Rib do 21. marca, da nas bo omehčala in pokazala, da lahko obstajajo čustva in ljubezen brez materialnih stvari. Prepuščeno je domišljiji, romantiki in prepričanju, da preveč dajanj vodi do velikih razočaranj in trpljenja. Ker se tu daje najbolj iskrena in najčistejša, toda včasih jo ta naivnost in lahkovernost odpelje v drugo smer, kjer doživi največje razočaranje in največjo bolečino. A tudi to je ne bo pretreslo in zanihalo, še vedno išče prvinsko ljubezen, išče jo vse življenje, tolažbo pa v povsem drugi osebi, ker se z idealom skorajda ne more resnično povezati. To je nekaj, kar lahko doživi zelo malo ljudi na Zemlji. Ker gre za brezpogojno ljubezen, ljubezen brez velikih pritiskov, nadzorov, zahtev in omejitev. Prisotna je samo tu in se občuti v prisotnosti drage osebe.



Ta mesec je za to, da se poskušamo odpreti romantiki, brezpogojni ljubezni (do kogar koli) in da poskušamo uresničiti sanje iz globin srca.

