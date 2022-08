Astrologinja Lenka: Odločitev je treba sprejeti brez odlašanja

Luna je še vedno v znamenju Device, osredotočena na poslovne in vsakdanje obveznosti ter svoje zdravje. Danes je v čudovitem sekstilu z Venero iz znamenja Raka. To je lep aspekt, ki prinaša harmonično vzdušje. Luna je tudi v trigonu z Marsom, Uranom in severnim vozlom iz Bika. Tukaj so potrebne odločnost, hitrost in spretnost, da začneš nekaj novega, drugačnega in svojega. Priložnost je za nove ideje in projekte ne glede na to, ali gre za nakup hiše ali kakšne druge nepremičnine ali za službo, odločitev pa je treba sprejeti brez odlašanja. Mora pa to biti na povsem nov in sodoben način. Ker Uran ne čaka, hočeš nočeš uvaja spremembe, tu pa je tudi Mars, ki prinaša samo pospešek. Če smo pripravljeni na nove spremembe, je zdaj situacija primerna. Tisti, ki imajo to že dobro postavljeno v rojstni karti, lahko dosežejo veliko več, drugi pa bodo spremembe prinesli, če jih bodo želeli, še posebej če se želijo osamosvojiti ali začeti kaj novega in drugačnega.

Na globlji ravni to ni tako enostavna konjunkcija, kjer sta oba planeta v najslabšem položaju zase in želita marsikaj spremeniti na planetu Zemlja in v naši kolektivni zavesti. Tu so možni številni ne ravno taktni in mirni dogovori. Tu ni potrpljenja, še manj pa razumevanja, koliko škode lahko naredijo. Naš planet je že na udaru številnih nepričakovanih dogodkov, kot so suše, poplave, pomanjkanje življenjskih potrebščin, potresi ...

Danes je ponedeljek, dan Lune, in je v dobrem aspektu z vsemi temi planeti. S podporo Venere, ki je dispozitor Marsa in Urana, lahko ta zemeljski element spremenimo v svojo korist in prekinemo težko energijo teh dveh planetov. Naj bo torej dan namenjen gradnji prihodnosti, doma, vrta ali kakšnim drugim konstruktivnim idejam in načrtom.