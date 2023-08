Astrologinja Lenka: Oddahnimo si od vseh težkih in strašljivih misli

Človek bi skočil iz svoje kože, ko ima v sebi občutek napetosti in nervoze. Luna v vodnarju je že sama po sebi naelektrena, v naglici, nepotrpežljivosti, poveča pa jo še Uran iz znamenja bika.

A včasih je takšno stanje nujno, da sestopimo iz vsakdanjega življenja, da spremenimo nekaj na sebi ali v sebi, za kar včasih ne bi imeli ne poguma ne volje. Uran jo zbudi, obuja nekaj spominov na to, kaj se je zgodilo, kako je bilo s prijatelji, ali pa se je zgodilo nekaj v nepredvidljivih okoliščinah in Duši ni tako prijetno.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Prav zdaj bi človek naredil vse reze in vse prelome za nazaj. Toda tudi tu potrebujete veliko potrpežljivosti, veliko tišine in ne skočite iz svoje duše.

Okrog 16. ure Luna preide v sanjave in intuitivne ribe, da se končno umirimo, spočijemo in pripravimo na jutrišnjo polno luno.

Kolikor ima to željo po miru in tišini, bo naletela na konjunkcijo z retrogradnim Saturnom v istem znamenju. Kot da jo prisili, da se spomni neke preteklosti, nekaterih stvari, ki so se zgodile davno nazaj, da povzroči žalost v Duši zaradi nečesa, kar je bilo. Povzroča melanholijo, pri nekaterih celo depresijo, zato ljudje čutijo potrebo, da vse to »zdravijo« z dodatnimi opiati, ki jih uspavajo, spet pa vse ostane nerešeno.

Danes je sreda, Merkurjev dan. Retrograden je tudi v znamenju device, v znamenju, kjer ni samo doma, ampak v svojem najboljšem položaju. A njegova retrogradnost zahteva, da se malo odklopimo od misli, razmišljanja, analiziranja, razglabljanja kdo, kje, kako, s kom.

Sprostimo se, oddahnimo si od vseh težkih in strašljivih misli. Misli se znajo odtrgati od realnosti in povzročijo največjo škodo človekovemu življenju.

Zato se umirimo, prisluhnimo svoji intuiciji, telesu, pustimo mu, da nas vodi, dokler je v retrogradnem stanju.