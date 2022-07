Astrologinja Lenka: Od pretiravanja glava ne boli

Luna je na samem koncu znamenja Tehtnice in zapušča kvadrat s Plutonom. Kot da želi aktivirati nekaj globljega, močnejšega, nekaj pozabljenega in neprečiščenega, in ko okoli 8. ure preide v znamenje Škorpijona, to okrepi. Namesto da bi pomirila strasti, jih spravila v notranje ravnovesje, se jih dotakne globlje, da bi jo še bolj prizadele. Luna je v Škorpijonu – duša v svoji največji skušnjavi, padcu, na največji točki bolečine in trpljenja. To so težki spomini ne le iz otroštva, ampak tudi iz celotne družinske karme, kjer so vse ženske prestale zelo globoko bolečino in še večje poškodbe. Od zapuščanja, žaljenja, poniževanja, odvzema tistega, kar ji je najbolj sveto. In že med 9. in 11. uro je Luna v Škorpijonu, v znamenju Marsa, v opoziciji z njim. Je v njegovem domu in spotoma z bojevnikom vnaša red in mir? Zelo hitro nastanejo ne le hitre besede, ampak tudi hude poškodbe, včasih tudi fizične. Človek se lahko poškoduje sam ali pa ga nekdo namerno. Ta notranja jeza se razplamti in treba je biti pri miru in vso to napeto energijo obrniti in jo voditi, ne pa pustiti, da ona vodi vas. Če se strinjate s tem, se bodo zgodile le slabe stvari, vendar lahko izberete in to izkoristite počasi brez sile in prepira. Ker strahovi pred izgubo, odtujenostjo vodijo v krče in še večjo bolečino. Tukaj je zato treba sprejeti vse, objeti in dati ljubezen, tudi tistemu, ki ga imate za največjega sovražnika.

FOTO: Lenka Stanić

Zvečer naredi trigon z Merkurjem, ki je v znamenju Raka in katerega misli so usmerjene k domu, družini, k vsemu, kar povezuje celotno institucijo. Marsikaj se da spraviti v pozitivno stanje, se o vsem odkrito pogovoriti. Pošljite nežno in toplo besedo ter besedo podpore.

Danes je petek, Venerin dan, in je v znamenju Dvojčkov. Je sploh kaj lepšega, kot če se vsemu prepustite ležerno, otročje in neškodljivo? Pri tem je pomembno, da se oziramo naokrog, beremo, komuniciramo, gledamo in kupujemo čim več in čim bolj raznoliko. Ker imeti eno stvar, neodločen Dvojček tega ne zmore. In vedno pravi, da od pretiravanja glava ne boli.