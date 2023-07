Astrologinja Lenka: od neverjetnih idej do razočaranj

Luna je v znamenju dvojčkov. Čeprav je tukaj celotno ozračje usmerjeno v intelektualne in komunikacijske zadeve, se je danes odločila, da ne bo delala aspektov z drugimi planeti, se pravi, da se ne bo preveč ukvarjala s temi miselnimi aktivnostmi, saj se počasi pripravlja na mlaj.

Ampak vseeno, če se ne Luna, se potrudi druga ekipa narediti malo več akcije. Sonce v Raku je v natančnem sekstilu z Uranom v Biku. Kakšne idealne misli, ideje, načrti, lahko vzniknejo in osvetlijo nekaj povsem novega, nepričakovanega. Vedno, ko imamo opravka z Uranom, je potreben velik pogum, velika samozavest, da človek stopi iz ustaljenega, da ustvari nekaj svojega, nekaj, česar morda še ni bilo. Ta drznost omogoča razvoj velikih znanstvenih dosežkov oziroma novih tehnik in tehnologij, brez katerih danes ne moremo živeti. In ker je Sonce v znamenju raka, je verjetno najpomembnejša pozitivna sprememba v samem domu, v družini, pri nenadnih nakupih kakšne nepremičnine ali celo selitvi. Vse nenadoma, hitro, nepričakovano in brez predhodnega načrta.

Danes je petek, Venerin dan, in je v znamenju leva, počasi dela korak za korakom. Razmišlja o tem, kaj je, ko se čez kratek čas obrne retrogradno in kaj naj počne v tem znamenju. A danes je v kvinkusu z retrogradnim Neptunom, kar ni najboljša priložnost za karkoli. Ne vidi in ne čuti jasno, kaj so njene prioritete, ki jih mora uresničiti, in zelo hitro zapade v neka razočaranja. Venera je tudi denar, sicer majhen, a vseeno, če ga komu daš, posodiš, pa ne veš komu in ali ga boš dobil nazaj, je to lahko problem. To je tudi 2. čakra, zato je tukaj velik občutek krivde, da nekaj ni bilo dovolj narejeno, kar lahko čez čas prinese samo določene zdravstvene težave.

Obenem je Merkur tudi v kvinkusu s Saturnom iz znamenja rib, zato so tudi nejasni odnosi, nejasni dogovori, sploh če se kaj pogovarja o neki preteklosti. Eden govori eno, drugi tega ne sliši in prihaja do velikih nesporazumov.