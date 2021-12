Astrologinja Lenka: Obsojali bodo, a je to edini pravi način

Luna je stopila v znamenje Dvojčkov, da se malo razbremeni in pripravi na polno luno. Tu je zato, da na vse malo pozabi, zna se prepustiti otroškemu svetu. Ne spušča se globoko v nič, skuša pa se dotakniti marsičesa hkrati. Toda ko se počasi približuje tisti polni luni, gre proti vrhuncu. Sami Dvojčki so zelo povezani z našim živčnim sistemom in zdaj je, kot da ni miru, ni potrpljenja, ni časa za nič. Težko je najti mir na enem mestu, v začeti besedi, začeti stvari, kot da zmanjka časa, da bi jo (jih) dokončali. Pravzaprav je pri nas težava v tem, da želimo vse hitro in ne da bi se nečemu preveč posvetili. In to vodi v nered, v napetost in vse gre skozi nakopičene besede, vse poka od hudournikov, ki ne vidijo, kako in kam zadenejo. Nekoliko jo pomiri Saturn, ki jo skuša brez večjih napetosti in živčnosti spraviti v neki tok. Saturn je tam, da ji da stabilnost, potrpežljivost in se osredotoči na vsako izgovorjeno besedo, vsak dogovor, ki se bo pokazal šele čez čas. Vendar daje tudi obveznost, da se rečeno tudi zgodi. To je obveznost do sebe in drugih. Pa tudi zaščita, da se klepetavi Dvojček ne zaleti in reče, česar ne bi smel.

Lenka Stanić FOTO: Lenka Stanić

Danes je petek, dan Venere, ona pa je še vedno v kozorogu. Kot da ne more predelati vseh karmičnih dolgov, ki jih je prinesla s seboj, da bi videla, kako daleč je prišla. Da bi razumela, da se ne živi v preteklosti in s preteklostjo. Da bi se ločila od strahov, dokazovanja drugim, koliko je vredna in kako so drugi na to ponosni. Zdaj je čas, da se vse sprosti, postavi na noge in najprej sebi dokaže, kako močna je, da se v teh težkih časih bori zase. Čeprav bo šla skozi številne obsodbe, je to edini pravi način, da pove, da hoče, da zmore in da ji bo tako uspelo. Naj nam bo to spodbuda, da se izvlečemo iz vsake (najtežje) situacije, ko se sprejmemo točno takšne, kot smo, in obrnemo nov list in nov pogled na življenje.