Astrologinja Lenka: obrnimo se k več nežnosti in razumevanju

Danes, 19. 5. 2023 ob 17:52, luna v znamenju bika počasi izginja, postaja nevidna in vstopa v objem sonca. Po dveh hudih mrkih, ki sta že bila - sončev mrk v biku in lunin mrk na osi škorpijon-bik, je zdaj tretja lunacija luninega mlaja, ki pa po svoji ne tako dobri energiji nič manj ne zaostaja za prejšnjima dvema. Nahaja se na srednji razdalji med dvema precej težkima fiksnima zvezdama. Na eni strani Algol, ki je neusmiljen do marsičesa, na drugi pa Plejade, ki poleg čustvenih povzroča tudi finančne težave.

Lunin mlaj je podprt s sekstilom z Neptunom iz znamenja rib in omogoča, da se marsikaj naredi počasi, intuitivno in z veliko občutka. Je tudi v dobrem aspektu z Marsom, vendar je ta na zadnji stopnji v svojem šibkem dostojanstvu. Njegova energija je prešibka, nejasna, preveč čustvena ali celo izgubljena, da bi lahko dala kakršno koli smer. Pripravlja se na spremembo, ki bo nastopila jutri, ko bo prestopil v novo znamenje leva, kjer so energije popolnoma drugačne in veliko boljše. Tako da če boste imeli zdaj kakršno koli podporo od nekoga, si bo zagotovo premislil ali hitro obupal. In še posebej, ko Mars naredi opozicijo s Plutonom, je kot da čaka, kot da mu ni bilo dovolj, da je v znamenju raka počel toliko slabih stvari in šele zdaj čaka, da eksplodira na vso moč.

En dober aspekt je med Merkurjem, našim načinom razmišljanja in komunikacije s Saturnom, to je odličen razlog, da se o vsem dogovorimo in to počnemo počasi in s premislekom v teh kaotičnih dneh.

Venera, ki je dispozitor tega luninega mlaja, je v znamenju raka. Je v recepciji – medsebojni izmenjavi z luno, ki je v njenem znamenju. Luni je dobro, ker je v svoji eksaltaciji, ki je usmerjena k vsem užitkom in dobrobiti tega planeta.

In Venera v znamenju raka je nežna, občutljiva, skrbna.

Danes je petek, dan Venere, ki je vpletena v lunin mlaj kot njen nosilec razpleta vseh teh dogodkov. Obrnimo se k več nežnosti, razumevanju, toplini in pomoči drug drugemu. Je v lepem aspektu z Uranom, kar prinaša tudi to, da ne glede na to, kako smo drugačni, različni, svoji, vse to sprejmimo in živimo v eni mirni skupnosti. In ne pozabite, Venera ljubi sladkarije, rože, harmonijo in lepoto. Zato ji ugodimo.