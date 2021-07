Astrologinja Lenka: Občutek navdušenja lahko vodi v razočaranje

Luna je še vedno v znamenju Strelca, pošilja nam malo več energije in opozarja, kako malo je potrebno za srečo. Ker so sreča, veselje, pozitivizem v nas samih, od drugih ne zahtevajmo, da nas spodbujajo, razveseljujejo, ampak veselje poiščimo predvsem v sebi in okoli sebe. Glejmo pozitivno, ne samo danes, ampak tudi vse življenje v prihodnosti.



Ko med 12.00 in 14.00 naredi kvadrat z Neptunom, si dajmo duška z domišljijo, odprimo potrebo po pretiravanju, po nečem, kar nima nič skupnega z naravnimi stvarmi. Če se odločite nekaj spremeniti pri sebi, dodajte nekaj povečave, nekaj plastike, a pazite, da ne pretiravate, ker ta občutek navdušenja lahko kasneje vodi v razočaranje. Bodite previdni, saj lahko plačate več, čeprav to ni toliko vredno. Če boste ti dve uri v tujini, pazite, da vam kdo ne poslabša življenja z nekaterimi neprijetnimi stvarmi.



Če vam to uspe preskočiti in vam ne pokvari dneva, je Luna od 14.00 do 16.00 v čudovitem trigonu z Marsom, zato bo tudi nastopila izčrpanost. Gre za kombinacijo dveh ognjev, katerih navdušenje in želja nosita samo človeka. Preveč je energije, gorečnosti, volje, da bi kaj naredili brez obotavljanja.



A Sonce se počasi poslavlja od domačih obveznosti okoli družine in doma, hrepeni po počitku, uživanju in to je najbolj naravno mesto, ki ga ima v sebi. Toda danes je na zadnji stopinji, zato ni čas za kakšen nov začetek ali za kakšno novo stvar. Gre za dokončanje in zaključevanje računov za pretekli mesec. Nekatere stvari lahko ostanejo nejasne, neizrečene, ne tako iskrene in odprte kot sicer, ko jih Sonce ponuja v življenju. Še posebej, ker je Venera na zadnji stopnji Leva, zato je, kot da bi hotel spremeniti vse v življenju in začeti novo življenje. Ali bo v redu, če bo spremenila to spremembo, ali pa bo razočarana? Marsikdo želi spremembo le zato, da nekaj naredi, in ne zato, ker bi res želel kaj spremeniti. Le tako lahko dosežemo veliko več od tega.



Danes je sreda, dan Merkurja in to je planet razuma, misli, govora, komunikacije in spretnosti, ki so na ravni Jupitra. V Raku so vse njegove misli močno obarvane s čustvi, z obračanjem na dom in družino, zdaj pa se na tej ravni lahko samo prepusti in pride do največjega spoznanja, kar jih je lahko deležen človek. To je konec popkovine, našega življenja. Prisluhnite sebi, poslušajte svoj notranji resnični glas, za vas je najbolj iskren.

