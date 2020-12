Astrologinja Lenka: Ob polni Luni je nekaj treba spremeniti

Danes je polna Luna v znamenju Raka. Sama po sebi predstavlja dom, družino, izvor, vse, kar je blizu, in vse, kar nam daje zatočišče in varnost. Polna Luna nas povezuje in njen vpliv bo trajal do naslednje polne. Je na 8. stopnji in to je stopnja preobrazbe, regeneracije, nekaj, čemur se moramo prepustiti, in kaj zapustiti in spremeniti. To je os 4 in 10, to so starši, na tem področju je genetika, nekaj je treba spremeniti, en del je treba dokončati, tudi če čustva izginejo. Toda da bi se začelo nekaj novega, je treba nekaj starega opustiti ali končati. Sonce pa je v konservativnem znamenju Kozoroga, ki je moško načelo, zato je težko porušiti in spremeniti stare, trde strukture, katerih namen je pravzaprav trajati večno. Ta boj mora potekati počasi, brez napora, brez škodovanja komur koli.



Popoldne bo Luna prišla v opozicijo z Merkurjem, zato lahko izrazimo čustva z besedami. Nikogar ne užalimo in ne kritizirajmo, raje ga sprejmimo z objemom in toplo besedo.



Venera iz znamenja Strelca je v konjunkciji z južnim vozliščem, spominja se starih, še nekončanih odnosov, čustvenih, partnerskih, družinskih. Drugi so nekje zataknjeni, niso končani in zdaj je čas, da to spoznamo, popravimo in pripeljemo v optimalno ravnovesje in s tem sprostimo to energijo. Toda vse to moramo narediti nežno in enostavno.



Venera naredi kvadrat z Neptunom iz znamenja Rib. Venera je rada tam, ker je visoko, Neptun jo ima rad, ampak … Strelčevska Venera je polna ognja in nima časa za čakanje. Stopa v eno ali drugo zvezo, doživi razočaranje in spet poišče drugo, da čim prej pozabi prejšnjo, in si tako zaceli rane. Ne ustavi se, ne gleda in ne čaka. Tolažbo in bolečino ozdravi s potovanji, porablja denar za nakup česar koli, samo da si napolni dušo. Neptun ji trenutno obljublja in ji daje vse, toplino in ljubezen, a le za trenutek, kajti vse se takoj razblini. Že ji podobno govori nekdo drug in krog se ponavlja. Zdaj je treba odpustiti, pozabiti in ugotoviti, kaj želi od razmerja, le spogledovanje ali kaj več.



Danes bodimo bolj z vodo in v vodi ter na postu z lahkimi vajami in meditacijo.