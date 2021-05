Astrologinja Lenka o težkem dnevu, ki je pred nami

Lenka Stanić. FOTO: Osebni arhiv

Sobota je, retrogradni Saturn nas počasi vrača nazaj. Kar še ni dokončano, se lahko konča. Pri tem mu pomaga Luna, ki je v njegovem znamenju. Smo v položaju, ki je pozitiven za poslovne zadeve, za kaj narediti in imeti, poskrbeti za kasneje, je pa mogoče pomanjkanje vere in zaupanja v to. Lahko pride do povzročitve ran, čustvenih ali telesnih in bolečine, saj je Luna v šibkem položaju, Mars pa v najslabšem stanju, zato ne vidi, kako bo škodoval. Škoda lahko pride od tistih, ki so vam blizu, ki so z vami v istem domu, kar najbolj boli. Kdor skuša doseči pravičnost, bo neuspešen. Zgodilo se bo ravno nasprotno.Najprevidnejši morate biti med 15.00 in 17.00. Ne pretiravajte z delom, ne se spuščati v prepire in dokazovanje. Odprite svoja čustva, dušo, dajte ji več topline, nežnosti, objemite koga. Togost in razdalja ne vodita nikamor, le še bolj blokirata stvari.Duša si bo med 17.00 in 19.00 opomogla. Z Neptunom bo v sekstilu, kar je idealno za zdravljenje in sprostitev. Tedaj poskušajte vse pozabiti in si povrniti zaupanje vase in v druge. V poznih večernih urah, ko pride Luna in se združi s Plutonom, naj bo čas za čiščenje vseh nepotrebnih stvari in misli, za odpuščanje vsega, kar se vam je zgodilo čez dan. Pripravite se na nov dan, ne da bi v srcu obdržali težke in slabe misli.Merkur je svojo mirujočo pot začel danes in jutri – to je priprava za vzvratno pot. Ker Venera vstopi v njegov objem, je dan za izpolnitev številnih želja. Sprostite se, uživajte tudi v lepih lažnih besedah, kajti včasih to potrebujemo, ko je vzdušje težko in napeto.