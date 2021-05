Astrologinja Lenka o tem, kaj prinaša polna luna

Danes ob 13.14 je polna Luna. Južno vozlišče, ki tukaj nastaja, samo po sebi govori o izgubah, o nečem, kar je treba »dati«, pa naj bo to duša, saj gre za obdobje ranjenja, trpljenja in težav.



Ko pride do Luninega mrka, se v človeku prebudi bolj čustveni del, tako da so nekako pozvani vsi znaki horoskopa, ki imajo kar koli na peti stopnji. Morda bo bolj izzivalno vplival na znamenja dvojčkov, rib in devic, ugodnejši bo za leva, vodnarja, tehtnico in ovna, biki in raki pa naj bolj premislijo o finančnem ali zdravstvenem delu.



Vsekakor bo iz nas izluščil le tisto, kar je v našem znaku. V tem obdobju srečamo svojo resnico, resničnost, iz katere ne bi smeli bežati, ampak jo sprejeti. Odprle se nam bodo nekatere stvari, ki jih je treba rešiti hitreje kot takrat, ko mrka ni. Razsvetlilo nas bo, da bomo bolje videli in naredili bolje, da se pripravimo na spremembe. Polna Luna je vrhunec vsega in konec mnogih stvari. Številni se bodo znašli v situaciji, ali naj nadaljujejo partnerski odnos ali ne. Podobno bo tudi z mnogimi drugimi odnosi. Z mrkom, ko se nekaj aktivira, je bolj boleče, globlje, ko te reakcije preživijo. Mrk je v močnem kvadratu s svojim dispozitorjem Jupitrom, zato nikar ne zahajajte v kakšne velike finančne izdatke, saj nimate občutka, kako daleč, in lahko pride do velikega pretiravanja. Od drugih ne pričakujte ne finančne pomoči in tudi ne kakršne koli druge, saj sta to le veliko pričakovanje in obljuba, od realizacije pa ne bo nič. Lahko celo vse preplačamo in šele kasneje spoznamo, da to ni to, in smo nezadovoljni. Prosi nas, naj bomo na resničnih tleh.



To je šele začetek vsega, kar bo sledilo v prihodnjih mesecih, ker imamo že 10. junija Sončev mrk. Mnogo stvari je pripravljenih v samem ozračju in čaka nas obdobje velikih sprememb. Zelo pomembno pa je, kako pripravljen je nekdo zanje. Številnim še vedno ni jasno, ker sta Merkur in Venera v kvadratu z Neptunom in to zamegljuje samo jedro, obstajajo velike neresnice in prevare. Merkur je že v svoji senci in se počasi pripravlja na začetek svoje retrogradne poti. Saturn se je vrnil, da nas opozori, naj dokončamo številne začete stvari, ki jih v preteklosti nismo, in nam daje drugo priložnost.



Na dan mrka je najbolje, da smo v tišini bolj mirni, da ne pretiravamo s hrano, da smo bolj na vodni dan in povezani s seboj.



