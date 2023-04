Astrologinja Lenka o sončnem mrku: nikar ne začnite ničesar novega

Danes je sončni mrk na 29 stopinj 50 minut v znamenju ovna. To je poravnava Sonca, Lune, Zemlje blizu severnega vozla. Zelo močan mrk, eden od štirih, ki se bodo zgodili letos. To je čas, ki nas povezuje tako z nekaterimi preteklimi dogodki kot s tistim, kar se bo dogajalo z nesluteno hitrostjo. Vsak mrk je velikega pomena, ne samo za posameznika, ampak tudi kolektivno ter globalno, hočeš nočeš, sproža velike spremembe v svetu. Šele ko se tega zavemo in sprejmemo to neizogibnost, bomo šli lažje skozi ta proces. Marsikaj se bo nenadoma začelo ali pa se bo marsikaj končalo še hitreje, odvisno od tega, kako pade mrk na stopinji v horoskopu. Zelo pomembno je, kako se koga dotakne katera stopinja v natalni karti.

Toda ta mrk, ki je na 29. stopinji, vedno govori o dokončanju nečesa. Pa naj gre za nekaj, kar se je vleklo že dolgo in je zdaj čas, da se tega znebite, ali pa za razmerje, kjer so stvari neiskrene, skrite, nejasne in je zdaj čas za prekinitev. Le 18 minut po mrku Luna spremeni znamenje in preide v znamenje bika, v svojo eksaltacijo, po treh urah pa v isto znamenje preide tudi Sonce. Začenja se sezona bika, torej Sonca, ki bo v tem znamenju ostalo do 21. maja. In obema vlada Venera, ki skrbi za vso našo lepoto, srečo in ugodje. Bik, kot znamenje s stalnimi lastnostmi, si seveda želi, da vse v življenju traja, in še težje je kaj spremeniti.

Danes pa je Sonce takoj v kvadratu s Plutonom v znamenju vodnarja. To je zelo zahteven vidik, ki pogosto povzroča napetost, živčnost, konflikte z osebami, kot so oče, mož, nadrejeni. Oseba sama lahko čuti veliko napetost med osebnimi vrednotami in materialnimi potrebami. Kajti Sonce bi tu zadržalo vse, kar ima veliko vrednost, kar predstavlja človekovo varnost in stabilnost, Pluton pa je tisti, ki mu to v znamenju vodnarja ne pomeni nič. Pomemben mu je napredek, pomembne so novosti, ki so širšega pomena in za kolektivno zavest.

Sama Luna v kvadratu s Plutonom nehote izvabi težke situacije, ki so se nekoč zgodile v družini, in človeka postavi v težko in žalostno situacijo.

Do 5. maja, ko se bo zgodil lunin mrk v škorpijonu, smo v fazi tunela, ujeti med dvema mrkoma, med razčiščevanjem mnogih osebnih in skupnih stvari. K temu dodatno pripomore Merkur, ki jutri začne svojo retrogradno pot v znamenju bika.

Ta mesec je najbolje izkoristiti za velike načrte, ideje, pripravo različnih situacij, vendar ne začnite ničesar novega. In to z veliko tišino, mirom, meditacijo in brez veliko govorjenja, torej več tišine ali neodgovarjanja. Ker to ni čas za nove začetke, ampak za zaključek starih stvari.

Na dan samega mrka se izogibajte težki hrani, ostrim mislim in besedam, več bo sprostitve, sprehodov, uporabite kakšne svoje rituale.