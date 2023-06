Astrologinja Lenka: O posledicah šele kasneje

Luna je v znamenju ovna in ustvarja zelo dobro vzdušje za vse, kar želimo postoriti na hitro. Ko rečem na hitro, ne mislim brzopleto, saj tukaj nima veliko časa čakati. Od jutra je bila v lepem aspektu z Venero. No, ta dva dobra planeta, ki sta še vedno v ognjenih znamenjih, dajeta zelo udobno in prijetno vzdušje ne le osebi sami, ampak tudi v družbi drugih. Lep dogovor z vam drago osebo, prijetno druženje, mimogrede pa še boljše nakupovanje in uživanje v vsem.

Nato pa bo okoli 15. ure Luna naredila lep trigon z Marsom iz znamenja leva. Spet še eno bolj vroče vzdušje, ki kar kliče po uresničitvi. Veliko je dejanj, pogumnih odločitev in še pogumnejših potez za vse, kar želite narediti in doseči. Kajti Mars v tem znamenju je tisti, ki vodi situacijo, prepuščeno srcu, da izbere, kaj ga najbolj osrečuje.

Merkur je vsekakor v svojem znamenju, ki počasi pripravlja vzdušje za Mlaj, ki se bo zgodila v svojem znamenju in ki sprejema praktične in pravilne odločitve. Od včeraj se je Pluton že vrnil v znamenje kozoroga in bo ostal do 21. januarja 2024. Da počisti vse, kar ni prav, saj je on tisti davkar, ki ničesar ne izpusti, dokler ne kaznuje in pobira.

Astrološka karta.

Danes je ponedeljek, lunin dan, ona pa razmišlja v znamenju ovna, kjer so stvari kar se da hitre, odprte in neposredne, zato o posledicah šele kasneje. Počasi prehaja v pojemajočo se fazo in se pripravlja na mlado luno 18. junija V astrologiji predstavlja naša čustva, reakcije, občutek doživljanja vsega okoli sebe, materinstvo, nežnost, toplino, je pa predvsem naša Duša. Ko ima človek zablokirano čakro ali je človek rojen tam, kjer Luni ni najbolj prijetno, potem je vse življenje hladen, ne kaže svojih čustev, tudi prioriteta mu je, da svojim najdražjim zagotovi vse, kar potrebo po življenju, a najtežje mu je objeti jih, poljubiti. Pogosto se v njih pojavljajo nepotrebna jeza, ljubosumje, maščevalnost. Danes je ravno lunin dan, dajmo najprej več sebi, pa tudi drugim, toplino, nežnost, objemi, odpusti in izpusti, to so naše globoke podzavestne potrebe, ki se realizirajo preko drugega človeka in proti nam. Vse je v nas.