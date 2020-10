Astrologinja Lenka o moči modre lune: Možni so potresi, poplave, erozije, vulkani ...

FOTO:

V mesecu oktobru se že drugič dogaja polna luna tako imenovana modra luna. In ta polna luna je na osi bik škorpijon na osmih stopinjah bika.Vsaka polna luna se dogaja približno 30 dni in nam govori o oživitvi vrhunca energije, stvareh, ki jih moramo počasi končati v naslednjih petnajstih dneh do mlaja.Ob polni luni imamo tako imenovano opozicijo sonca in lune ali v prevodu neskladje čustev in želja. Kako jih uskladiti, biti zadovoljen na obeh ravneh, ne da bi škodovali drugi strani. Zato polno luno najbolj čutimo skozi čustvene situacije, pa naj gre za partnerstvo, posel, družino - navsezadnje luna predstavlja našo dušo.Luna je na višini v znamenju bika in zanjo je to veličasten položaj, največje udobje, uživanje, a uran jo zdaj prekine, spremeni, zlomi in vrže iz rutine. Je v natančni konjunkciji z Uranom, v biku, zato je ta čas rezerviran le za najbolj pogumne, za tiste, ki se ne bojijo posledic, ki so pripravljeni tvegati, za nekaj novega, radikalnega, drugačnega. To je trenutek za vpogled, za blisk, za trenutek, za klik na čustveni ravni. Ker ta dva planeta ne gresta skupaj, ker se vse zgodi nenadoma, prehitro, stresno, korenito in radikalno.Uran o čustvih ne razmišlja, ali bo komu prinesel veselje ali žalost, pomembno mu je, da se stvari zgodijo in spremenijo čim hitreje, tudi na najbolj čuden ali najbolj stresen način. Zahteva veliko neodvisnost, veliko svobodo, ločitev, duša hrepeni po velikih eksperimentalnih in ekshibicionističnih, novih, drugačnih stvareh. A vse to je v fiksnem zemeljskem znamenju, a našo planet Zemljo pa povežemo z znamenjem bika, zato so v naslednjem mesecu (včasih tudi dan pred tem) možni zelo veliki potresi, poplave, erozije, vulkani, težave v letalstvo, težave z elektriko, to je kombinacija vode in ognja.Zato bodo vsi tisti, ki želijo obdržati za vsako ceno in niso pripravljeni na spremembe, vse, kar je staro, vse, kar je na tresočih nogah, vse, kar je nekje prepolovljeno, ni iskreno, ni stabilno, bodo doživeli veliko razočaranje, stres in izgubo.Skrbimo za prijatelje, tovariše, bližnje ljudi, trenutek je, ko lahko vse te odnose sklenemo zelo hitro.Tudi Uran je v opoziciji s Soncem v škorpijonu na 8 stopinjah, kjer zahteva velike spremembe, velike globine in srečanja z vsemi demoni v nas samih. In predstavlja srce v našem telesu, zato bodimo pozorni na svoje reakcije in budno zavest, sicer pa vodi tudi do različnih vznemirjenj, živčnosti in srčnega napada - infarkta.Na nebu se Merkur počasi pripravlja na stacionarno stanje, ki bi nam prineslo nekaj treznosti in boljšega razmišljanja, pa tudi Mars, kjer lahko svojo energijo uporabimo pametneje.Kljub vsem težavam pa potrebujemo tudi planet Urana, evolucijo, rast, iskanje novih tehnik in tehnologij, odkrivanje vsega, kar je za človeštvo napredno in moderno.Zato to Polno Luno sprejmemo kot izziv, kot odprtje nove poti in združimo vse svoje želje, saj je Sonce blizu višine Urana in gremo v najgloblja in najbolj iznajdljiva raziskovanja sebe in vsega, kar nas obkroža.Najbolje je izkoristiti čas - ker s tem uporabljamo simboliko Urana, in sicer biti sam, čim več časa preživeti z računalnikom ali študirati astrologijo.