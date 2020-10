Astrologinja Lenka: O čem se pogovarjati, česa se spomniti?

Astrološka karta FOTO: Lenka Stanič

Danes je sreda, Merkurjev dan, ali bi morali več komunicirati, ali smo še bolj tiho? In Merkur je retrograden in je pravkar prešel iz Škorpijona na 29 stopinji Tehtnice. O čem se pogovarjati, česa se spomniti? Katere skrivnosti ostajajo v partnerskem odnosu in je zdaj čas, da jih odpremo, se soočiti z njimi? Imamo dovolj poguma, da odpremo to temo, ki je nekje pozabljena in zavržena, in nas podzavestno muči? Kako in na kakšen način razpravljati o vsem, ko se bojimo reakcij, ko smo zelo nezaupljivi drug do drugega, pa vendar nam je pomembno, da uspemo in vse to obdržimo.Venera je ravno stopila v svoje znamenje, v svojo hišo, v svoj dom. Razmišlja, kako nadomestiti vso lepoto znamenja Tehtnice, kako popraviti vse vrste odnosov, da je vse prijetno, udobno, lepo. Da nihče nikomur ne škodi, da smo vsi v nekem harmoničnem odnosu. Ali ni bolje, da se ob skodelici kave več pogovorimo o lepem kosu oblačila - obleki, čevljih, nameravamo iti na kakšen kulturno lep kraj. Ali ni lepo, da se bolj posvetimo ljubezni - dajanju in sprejemanju kakršne koli ljubezni ne samo do človeka, ampak tudi do narave, živali.Luna je v zadnjih fazah Rib, na višini Venere, vsa zasanjana v svojem svetu, verjame, da še vedno obstajajo vera, zaupanje, lepota, resničnost ...Ampak, ko dan mineva, kot da se bo nenadoma trgla, se zbudila in znašla v znamenju Ovna in nenadoma je vsa energična, vznemirjena, hitra, nepremišljena in brez strpnosti do drugih. In ko naredi opozicijo z Venero, jo začne kritizirati, ker je tako neodločna, da preveč ugaja drugim, saj je že skrajnji čas da pomisli najprej nase in nato še na druge, kaj še čaka, kako dolgo?Dobro bi bilo, da bi se združili, da bi se spomnili, kaj je tisto, kar jo osrečuje, veseli in ji počasi omogoča, da si globoko zaželi vse, pritegne, uresniči in polepša dan njej in drugim.