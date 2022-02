Astrologinja Lenka: Njegovi trije krogi so premalo za naše življenje

Luna je v znamenju Raka in čustva nas vedno znova pritegnejo, da se spomnimo nečesa, kar se je zgodilo davno, nečesa, zaradi česar vedno znova čutimo neko žalost, ki je ni več. A ta mesec je osredotočen na dom, družino in morda je preveč posvečen gospodinjskim opravilom, predvsem pa je najpomembneje, da ste vedno s svojimi najdražjimi. Poudarek je na domu, družini, čustvih, ki so tako hitro vidna v vsaki besedi. Čez dan bo naredila čudovit aspekt z Jupitrom in ta vodni trigon nam daje možnost, da se samo prepustimo in uresničimo svoje želje. Je vidik, ki vedno ponuja lepe priložnosti, hitro in nemoteno realizacijo, le povezati se moramo sami s sabo in si tega zelo želeti. Oba planeta sta močna, vsak v svojem domu, in lahko ponudita veliko več, kot je bilo pričakovano. A pogum je povsod potreben za večje projekte, za večje naložbe ...

No, Uran tu dodatno daje te priložnosti, da se v vse skupaj podate z malo več tveganja in več poguma, kasneje pa z veliko kapitala. Saturn, ki je v znamenju Vodnarja, bi obdržal marsikaj, Vodnar pa je tisti, ki bi vse spremenil. V znamenju Kozoroga je še veliko osebnih planetov, kjer se počasi in težko odločajo za spremembe, a se bližajo koncu vseh odločitev. Merkur se težko izvleče iz objema svojega boga Hada – Plutona, še vedno je veliko čiščenja in puljenja perja, dokler se duša ne razkrije. Takšno srečanje je vedno boleče, bolečina sama s sabo, bolan zaradi mnogih pozabljenih stvari, ki si jih človek zelo, zelo težko zapomni, a da bi lahko šel naprej, se mora še enkrat zavedeti, dotakniti. Po tem pa je le še bolje začeti od začetka. Ker je Merkur danes na stopinji vrhunca Marsa, sta kakršna koli energija in akcija pripravljeni na nove začetke, jasne vizije, drzne odločitve. Hkrati je Merkur sam v eksaktnem aspektu z vozli, kjer ga južni zlahka osvobodi vseh prejšnjih misli in severni, ki mu daje novo pot za rast, uspeh in še boljši začetek.

FOTO: S. N.

Mars se trudi in na vse načine poskuša dohiteti Venero, jo osvojiti, malo razveseliti. Mu bo uspelo izvabiti vsaj malo nasmeha od nje? Danes je sobota, Saturnov dan, on pa se bori med včerajšnjim in jutrišnjim, med tem, kar je bilo in kar bo. In kot bolj natančna ura je pravzaprav danes, da nas spomni, da je najpomembnejše živeti zdaj, tukaj in danes. Sicer pa vse tako hitro leti, tako hitro gre, celo prehitro, tako da so njegovi trije krogi premalo za naše življenje.