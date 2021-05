Astrologinja Lenka: Ničesar v življenju ne bi smeli krčevito držati

ss

Luna je že minila v znamenju največje intenzivnosti, posesivnosti, največje globine. Torej zdaj je pred mrkom in polno Luno čas, da se znebimo vseh negativnih stvari, ko prehaja skozi znamenje Škorpijona, da zavrnemo vse, kar jo moti, kar ji jemlje moč. Če se le obrne in začne čutiti, da ima rad druge, da vidi vso lepoto v njih, se bo začela počasi spreminjati, čutiti veselje, da ni vse tako žalostno in težko. Ničesar v življenju ne bi smeli krčevito držati, vse je le na »služenju« od življenja do partnerja in celo vseh drugih oprijemljivih in nematerialnih stvari. Kajti le s silo, ki jo tu razjeda, z globino maščevanja in ljubosumja, ki jo tako močno drži in ne spušča, se pripelje le do težkih duševnih in fizičnih stanj.Od jutra je v trigonu z Jupitrom iz znamenja Rib, zato je najbolje kombinirati občutke, se umiriti in intuitivno prepustiti vsem stvarem, ki jih zlahka vidi in pozdravi. Luna in Mars sta v recepciji, zato jo izkoristimo, da se posvetimo domu, družini z več topline in nežnosti. Ker duša to še vedno prosi.Merkur in Venera sta v Dvojčkih, zato omogočimo nekaj druženja, komunikacije, povezane z vsem, kar daje olajšanje, začutimo to v duši in bodimo za trenutek razigrani in srečni.Merkur se je ustavil in mislil, da vse, kar še ni bilo dokončano, ni bilo storjeno, ni na mestu. In Saturn iz znamenja Vodnarja je že retrograden. Nekatere stvari je pustil narediti brez njegovega nadzora, a zdi se, da ne more in se zdaj vrača v retro sprehodu, kjer bo nagradil ali kaznoval vse, kar ni res, kar ni prav in kar ni bilo storjeno pravočasno. Dokončati želi tudi tisto, kar je začel z Uranom v mesecu februarju, ko še ni vsega konec. Ker vsaka Saturnova vrnitev, pravzaprav vrnitev sebe k nekaterim stvarem, ki nam niso uspele, nam niso mogle ali preprosto niso bile pomembne, zdaj daje spet priložnost. Ampak ne nasprotujmo in ne sprašujmo, kdo ima prav in kdo narobe. Vse to je del naše duše, in prej ko sprejmemo odgovornost, prej spoznamo, da je to le del nas, in prej ko naredimo načrt za konec vsega, lažje in preprosteje bo. In kar je najpomembneje, občutek lahkotnosti in izpolnjenosti bo iz duše.