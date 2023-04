Astrologinja Lenka: Ničesar ni treba siliti, ničesar ne zahtevati

Luna nadaljuje svojo pot skozi znamenje kozoroga. Tukaj ji je vse pretežko, prenaporno je za dušo, celo premalo se ceni in spoštuje. In že od zgodnjega jutra je v opoziciji z Marsom, katerega dispozitor je. Se pravi, tukaj je en sprejem, ker je Luna v znamenju Marsa, kar je njegova višina, on pa je v njeni hiši, ki ji ona vlada. Oba sta po svoji energiji zunaj meja in nadzora, zato lahko povzročita velike konflikte, poškodbe, odtujitve ali kakšna posebna dejanja. Luna je tukaj lahko zelo prizadeta, zato je potrebna velika tišina, mir in nežnost. Ničesar ni treba siliti, nič ni treba pospeševati, zahtevati, iskati. Vse počasi, nežno, naj te vodijo občutki. Če je vse to narejeno na popolnoma miren in ustvarjalen način, se da marsikaj celo zgraditi, a to zahteva kot hoja po ledu ali hoja po steklu. V nasprotnem primeru je veliko nasilje v domu, družini in na splošno nasilne primere.

Zvečer bo Luna tvorila trigon z Merkurjem iz znamenja Bika. Tu je počasen, zamišljen in nikamor se mu ne mudi. A se počasi ustavi, ko se pripravlja zaviti v retro smer. In v teh zemeljskih znamenjih lahko pripelje do kakšne zamisli, načrtov ali celo kakšne realizacije na poslovnem načrtu. Hkrati je dobro za doseganje materialnih in finančnih koristi. Ker takrat bo tudi Luna v lepem aspektu z Uranom, zato bo notranji pogum, da je vse mogoče. Ko je Uran v aspektu z drugim planetom, človeka podpira in daje pogum, da se poda v nekaj malo bolj tveganega, a v dobrem aspektu in z dobrim izidom.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je v znamenju bika in v konjunkciji z Uranom. Čeprav se ji skuša približati pred konjunkcijo, se bo retrogradno obrnil 21. aprila, dan po sončnem mrku. Zato zdaj, ko je nekaj idej, ko bi marsikaj steklo hitreje, čutimo, da ne gre vse tako, kot smo načrtovali ali želeli. Toda vse, kar je ostalo, je nekaj nedokončanega, in on se počasi vrača, da bi to dokončal. Čeprav je s svojo dispozitorko Venero v recepciji, ne more vsega nadoknaditi toliko, kot bi morali in kot si zdaj zares želimo.