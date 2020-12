Astrologinja Lenka: Nič ne bo šlo tako hitro

Danes zjutraj 17.12.2020 ob 06:03:52 je planet Saturn po 29 letih končno vstopil v znamenje Vodnarja in bo tu ostal do 07. marca 2023. Tam je bil tudi 6. februarja 1991 in vemo, kaj nam je takrat med drugim prinesel. Takrat je bil v konjunkciji z Merkurjem, zdaj pa si je Luna prizadevala, da mu dela družbo takoj po vstopu pri 0 stopinjah.



Od samega začetka je veliko pričakovanj, kar je zelo dobra psihološka nastavitev, vendar nič ne bo šlo tako hitro. Z vstopom Jupitra v Vodnarja, se stvari počasi spreminjajo na bolje. Saturn je vladar tako Kozoroga kot Vodnarja. In kaj je to ali kakšnih obveznosti se bojimo in zakaj imamo odpor do tega. Saturn je planet, ki ga povežemo s časom, mejami, omejitvami, težo, revščino, dolgovi, odplačila, vsem, kar je staro, poceni, kroničnimi boleznimi, dolgovi, karmo in največjimi strahovi. Išče odgovornosti in soodgovornosti, a zato je tudi največji darovalec, saj darov ne obžaluje, četudi so bili diamanti.



V Kozorogu je v vseh pogledih težje kot v Vodnarju. V znamenju Vodnarja bo ostal leti in pol. Je prvi vladar, zdaj pa to deli z drugim vladarjem in to z Uranom, letos pa sta se znašla v kvadratu, zato bo pogostejša skupna raba doma in večja nesoglasja. Eden bo želel biti hiter in hiter, drugi bo želel biti počasnejši in bolj samozavesten v tem, kar počne. Vsekakor gre za obdobje, ko bomo sledili različnim spremembam, na mnogih področjih bomo potiskali nove tehnike in tehnologije, meje in različne predsodke, za katere smo mislili, da jih nikoli ne bomo sprejeli. Bolj bomo na računalnikih, šole bodo le poglobile že začeti spletni pouk, delalo se bo od doma, zmanjševala se bodo delovna mesta, pa tudi najemnine po poslovnih prostorih, hkrati pa bo posameznik dobili boljšo priložnost, da bodo sami začeli s svojim majhnim podjetjem.



Bolj se bomo posvetili humanitarnim zadevami in bolj se bomo osredotočili na medsebojno pomoč, Precej lažje bomo prestali in hitreje sprejeli vse te spremembe, ki so že vpliv Vodnarja v Uranu. Številni pa se bodo bali, držali se ustaljenih služb, navad, da ne bi kaj izgubili.