Astrologinja Lenka: Ni zaman rečeno, da je nedelja Gospodov dan

Lenka Stanić. FOTO: Osebni arhiv

Danes je lažji dan, brez veliko stresa in napetosti. Nedelja je in aspekti na nebu so se uskladili, tako da lahko uživamo v zasneženem dnevu.Luna je še vedno v znamenju Strelca, samo ozračje je lahkotnejše, bolj smo usmerjeni v pozitivno razmišljanje, vendar ne pretiravajmo v ničemer. Bliža se Južnemu vozlu, spomni se še preteklih časov, ki se pripravljajo na osvetlitev v nekaj dneh, ko doseže Sonce in nastane mlada Luna.A Venera je še vedno v znamenju Kozoroga, zato so njene želje usmerjene v stabilne in trajne zveze in stvari. Vse se je spremenilo v materialnost in denar. Mogoče je malo ambicioznejša kot sicer, ker jo polsekstil s Saturnom sili, da nekaj ustvari sama, ne da bi čakala na druge. Njeno največje veselje je, če jo cenijo zaradi uspeha in lastne kariere, tako si okrepi svojo notranjo vrednost. Namesto da bi smisel iskala v nežnejših stvareh in odnosih, bo našla nadomestilo v poslovnem uspehu.Jupiter, planet sreče in lepote, si zdaj v Vodnarju prizadeva odkriti vso lepoto resnice, jo prenesti v širši svet ljudi, da jih poveže s humanitarnostjo in prostovoljstvom. In zdaj v sekstilu s Kironom želi pomagati vsem, kolikor je le mogoče, še posebej pa nesrečnim, tistim, ki potrebujejo socialno pomoč, pravičnost, vsem, ki imajo kakršne koli težave, četudi le pri iskanju samega sebe.Popoldne, ko nam energija pade, je morda bolje, da se umirimo, meditiramo, dokončamo nekaj tihega, kar se še mora zaključiti, ker nas bo Luna z Neptunom povlekla v kvadrat. Potem imamo občutek, da smo brez moči, da smo zaspani, da nas neka nevidna sila vleče v nekaj brezvoljnega.To je dan za počitek, ni zaman rečeno, da je nedelja Gospodov dan.