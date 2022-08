Astrologinja Lenka: Ni večje moči od tiste, ki jo človek čuti globoko v telesu

Luna je še vedno v znamenju Škorpijona. V dopoldanskih urah v kvadratu s Saturnom bi bilo dobro prevzeti odgovornost zase ali za koga drugega. Običajno že sama misel na vse to človeka omejuje, kajti Saturn je sam po sebi čas, zato tisto, kar zapoveduje, že vsebuje kakšno koristno lekcijo, zato ne nasprotujmo temu. Ko je delo opravljeno, običajno spoznamo, da ga je bilo res treba opraviti. Ko prestopi ta prag, gre počasi v trigon z Neptunom, s svojimi sanjami in fantazijami. In tukaj se da marsikaj doseči, pa tudi poiskati mir in tišino ter se povezati z intuicijo. Zahteva, da ne gledamo od zunaj, ampak od znotraj, da vidimo vse z zaprtimi očmi in odprtimi občutki. Verjeti v nekaj, pa naj se zdi še tako nedoumljivo in neresnično.

Astološka karta.

Drugi dispozitor Lune, Pluton, je z njim v sekstilu, kar pomeni veliko oporo in globino ter še večjo vztrajnost. Sama Luna v sekstilu s Plutonom pridobi neverjetno regenerativno moč in zmožnost narediti prav vse. Najpomembnejše pa je, da ne čuti strahu in blokade, zato lahko doseže, kar že dolgo čaka in načrtuje. Kajti ni večje moči od tiste, ki jo človek čuti globoko v telesu. Okrog 18.30 Luna preide v znamenje Strelca, najde pravo besedo za spodbudo, poišče izhod in gleda pozitivno na vse okoli sebe.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je v znamenju Vodnarja. Počasi se vrača, popravlja, svetuje, ljudi opominja na to, kaj so pozabili in kaj je njihova osnovna obveznost. Le z obvladovanjem vsake lekcije posebej lahko pridemo do vrha oziroma želenega cilja.