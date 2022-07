Astrologinja Lenka: Ni treba razčiščevati in za vsako ceno iskati, kdo ima prav

Luna je v znamenju Raka in se bo srečala z Venero. To so silna čustva, kjer se človek stopi od sreče, ko lahko nastani, nahrani, razveseli svoje najdražje. To je tista milost, ko ni nič težko storiti za bližnjega, tudi za drugega. Hkrati je to tudi trenutek, ko lahko človek sam naredi marsikaj lepega zase, se posveti sebi. Kajti čez dan bo Luna delala kvadrat z Jupitrom in v tistih trenutkih ne smete pretiravati, sploh ko gre za ugajanje in razveseljevanje najdražjih. Če to storite, ne pričakujte nobene zahvale, saj se jim to ne bo zdelo velika usluga, vendar se boste morda počutili preveč utrujeni.

Danes pa je največji aspekt med Merkurjem v Levu in Marsom v Biku. Ta velika fiksnost, vztrajnost, trma in nepopustljivost lahko prinesejo velike težave v vseh oblikah komunikacije. Ni treba razčiščevati in za vsako ceno iskati, kdo ima prav in kdo ne, saj bodo večinoma vse povezave in razmerja pretrgani, dokler se vsa pravilnost dejansko ne najde ali nikoli ne najde. Pogosto je bolje biti zadovoljen in srečen s svojim pogledom in mnenjem, kot pa se spuščati v konflikte in prepire. Bolje je biti tiho kot pa bežati s svojimi spoznanji in svojim mnenjem, še manj pa dajati nasvete nekomu, ki zanje ne prosi, saj ima ta Merkur potrebo ponuditi več in v vsem pretiravati, velikokrat pa so njihovi nasveti videti kot ukazovanje ali vsiljevanje svojih misli in besed. Še manj, da bi se spuščali v neko presojo, kdo je kaj rekel. Nihče vas ne more tako poškodovati, kot lahko poškodujete sami sebe. Danes je najbolje imeti »obliž« na ustih ali preprosto šteti do deset, gristi se, samo nič ne reči, saj je vsaka beseda tako močna, da lahko ubije.

Danes je torek, dan Marsa, in je v znamenju Bika, zato lahko povzroči prepire, še posebej, če v kuhinji kaj manjka, če ni dovolj hrane, pijače, denarja. Namesto da pričakujete od drugih in krivite druge, da vam vsega tega ne zagotavljajo, se potrudite sami in pripravite vse, še več, ne le zase, ampak tudi za druge.