Astrologinja Lenka: Ni še čas za nov posel

Luna je v znamenju device, kar pomeni nič drugega kot to, da je treba še naprej delati, biti ustrežljiv in pomagati brez večjih pritožb.

Luna je že od jutra je v trigonu s Soncem iz znamenja kozoroga, zato bi lahko prišlo do dogovorov glede nekaterih zadev, ki se vlečejo že dolgo. Tudi Neptun jo bo dohitel, čeprav do Lune tu nima preveč usmiljenja, saj jo bo zagotovo prisilil, da opravi nekaj več dela in ji povzročil več skrbi. Ni potrebe, da dovolite, da vas čustva vlečejo v negativizem in postanete žrtev.

Končno se bo Mars v Dvojčkih obrnil. Kot da bi nam bilo dovolj, da je tako dolgo retrograden, pa čeprav bo še vsaj dva tedna točil in mlel na tej isti stopnji. A to nas ne bi smelo motiti, pomembno je le, da je puščico obrnil v pravo smer.

Koliko nam je ta njegova retrogradnost pomagala? Koliko smo se uspeli posvetiti sebi, odpreti globoke rane, globoka spoznanja, odpustiti, se obrniti na bolje? Ali smo uspeli, če smo spremenili nekatera svoja stališča, poglede? Koliko nam je pomagalo, da smo se postavili in ne pritiskali za vsako ceno, ko smo bili v določenih situacijah in nam nekaj ni šlo? Koliko smo se ob fizični utrujenosti naučili izkoristiti trenutek za počitek? Koliko smo se naučili obvladovati jezo?

Mars bo v svoji senci še do 13. marca, zato ni priporočljivo takoj narediti nekaj, kar je v njegovi simboliki. Še posebej, ker je tudi njegov dispozitor Merkur retrograden, zato še ni čas za nov posel, odpiranje podjetja, začetek nečesa velikega.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, ki je v znamenju ovna in nas uči, kako si pomagati, razvozlati skriti del našega poslanstva, naše vere, zaupanja, pozitivizma.