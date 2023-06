Astrologinja Lenka: Ni nujno, da gre vse na isti dan

Luna je v znamenju bika, zasijala je blizu svoje najvišje višine, kjer vliva upanje in obeta marsikaj v današnjem dnevu. Tukaj je še severni vozel, ki daje še več možnosti, da gremo višje in dlje.

Konjunkcija z Jupitrom in to v znamenju, kjer je čudovit položaj za oba planeta – karkoli si zamisliš, kar hočeš, lahko imaš. Če obstaja lep aspekt, je to vedno tista kombinacija Lune in Jupitra, torej Duše in vere, namen je tisti, ki nam vedno daje krila, da naredimo še več. Čudovit vidik, ki resnično obljublja ne samo s finančnega in materialnega vidika, ampak vse, kar si želite, obstaja velika vera, da se bo uresničilo. Da ne omenjamo Duše, ki je tako odprta za pomoč drugim in delo v dobro drugih.

Vedno obstaja tudi druga plat, ki vse to malo ustavi, ker včasih človek nima mere, koliko je dovolj in grabi, ustvarja, varčuje. In tu je Saturn iz znamenja rib, ki ga je malo ustavil, človeka vpraša, ali materialne stvari prinaša srečo, ali obstaja kakšna druga sreča, kakšen drug dobiček. In to je tisto, česar se ne vidi, ko se Duša izpolni skozi pomoč drugim, skozi duhovnost.

Okrog poldneva bo Luna v kvadratu z Venero v levu. Tudi če gre pri nekaterih stvareh malo predaleč, bo vsak potegnil na svojo stran. Morda Duši v tem znamenju ustreza, da si naredi zalogo hrane, da še več gradi, medtem ko bi Venera uživala malo več luksuza, da bi se pojavila na kakšnih pomembnih dogodkih, in tu obstaja razkorak, kako to uskladiti.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je v svojem znamenju v svojem domu, v znamenju dvojčkov, gre naprej in danes je res osredotočen na lepe stvari, ki zadevajo zabavo, počitek, preživljanje časa. Da vse izvira iz ene ljubezni do vsega, kar načrtujemo in počnemo. Tudi če naredimo načrt za več stvari hkrati, pa ne vemo, kateri je pravi, lahko naredimo urnik za kasneje. Ni nujno, da gre vse na isti dan.