Astrologinja Lenka: Ni čas, da dokazujemo, kdo ima prav

Luna je v znamenju Škorpijona, kjer se ne počuti dobro, srečuje največje strahove in svoje najtemnejše notranje dele. A ne glede na to moramo odpuščati in narediti prostor, če je treba, tudi za nova čustva in nove izkušnje. Pazljiva je glede tega, koliko in komu se čustveno predala, ker se boji še ene bolečine. Potem pa Uran iz Bika počaka, jo pretrese in ji reče, da mora biti bolj pripravljena na nenadne in stresne situacije. Toda tudi to prebujenje je lahko na notranji ravni, v sebi išče, kaj jo bo sprostilo. Ni pa čas, da zdaj kakor koli dokazujemo, kdo ima prav, saj resnice ni.



Na drugi strani jo čaka Venera, ki bi rada vse to popravila, omehčala, ponudila toplino in nežnost ter pokazala duši, da je v življenju še vedno lepota. Pokazati je treba Luni, da obstaja še več zaupanja, vere in upanja, ter na ta način premagati vse negativno v sebi, brez dvoma, nadzora in posesivnosti ohraniti vse odnose in povezave (zakonske, poslovne, prijateljske).



Toda še obstajajo strahovi in omejitve, ki prihajajo iz najglobljih globin duše, zato je težko živeti brez krčev in skrbi za vse okoli sebe. Saturn jo vleče v preteklost, v nerazčiščene in nedokončane stvari. Toda v znamenju Vodnarja je Merkur, ki preprosto reče, da ni treba skrbeti za vsako malenkost. Rešitev obstaja, vendar morate pogledati v prihodnost in svoje misli, četudi so drugačne od drugih. Včasih boste s svojimi idejami, ki so pred časom, videti kot norec, ki ga ne razumejo niti njegovi najbližji. A slediti moramo svoji poti, ker je najbolj iskrena, ker nas najbolj čisti in vodi naprej.



Energija še naprej pada in je popolnoma negativno izkrivljena, ker je Mars na zadnji stopnji znamenja Bika, kar vodi do nepotrebnih prepirov, nasilja, požarov, potresov, podzemne vulkanske energije. Toda dan zahteva, da se vsake komunikacije lotimo nežno, ne da bi pokazali preveč čustev, brez velikih komentarjev. Le tako se lahko izognemo nepotrebnim nesoglasjem in si polepšamo dan.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: