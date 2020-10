Astrologinja Lenka: Nezavedno bomo cvrli druge, tudi sebe

Četrtek, Jupitrov dan. Jupiter je v Kozorogu, nima zaupanja, ne verjame nikomur in ničesar, preveč je dvoma in občutka, da je vse na dnu. Izgubi moralo do sebe in drugih, premalo je optimizma, premalo bližine in tega ne mara, je planet, ki ima rad vse veliko in široko, zato se tu ne počuti dobro.



In Luna je še vedno v Ovnu, čustva se počasi na vrhuncu. Začutimo zamudo, da nismo naredili vsega, da nismo vsega dosegli pravočasno, kot da nam za vse zmanjka potrpljenja. Nestrpni smo v sebi, polni energije, polni jeze in prepira. Kot da nas nekdo nenehno provocira, mudi, v resnici pa smo nemirni sami pri sebi. Samo prepirali bi se in iskali težave v drugih.



Ob vsaki malenkosti se odzovemo, kot da nas nekdo napada, ogroža in tista energija in ta občutek nas potegneta v boj in prepir. Nezavedno se privlačijo nevarnosti, bodisi zaradi prepirov, nespametnih padcev, poškodb glave, akutne vročine, najbolj boleča pa je poškodba duše.



Pripravljeni smo, da branimo pravico, pravičnost, in če ta obstaja in s kakšnega vidika, jo vsak vidi skozi svoje oči in vsak ima prav s svojega stališča.



To odvečno ovnovsko energijo je zato dobro usmeriti v šport, tek, hojo, pospravljanje vsega v stanovanju. Težko se bomo umirili, če pa tega ne bomo storili zvečer, bo Luna v znamenju Ovna naredila konjunkcijo z Retrogradnim Marsom. Tam bo torej večji plamen čustev od tega, goreli bomo v duši in tako nezavedno cvrli druge, tudi sebe.



Bodimo torej še posebej pogumni, odločni, energični in spremenimo ta aspekt Lune in Marsa v delo, prizadevnost, gradnjo česar koli, športne aktivnosti, strast in naredimo nekaj, kar smo morda že dolgo tega zavrnili ali pa nismo imeli časa. Energije je na pretek.