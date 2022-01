Astrologinja Lenka: Nezadovoljstvo je predispozicija za različne bolezni

Luna in Venera sta se objeli, da bi se zjokali in tolažili. Katera je tukaj v večjih mukah, katera je v večjih težavah? Ali je čas, da se soočita z vsemi izgubljenimi dnevi, časom, ljudmi? Vse, kar sta počeli, je bilo zaman, ker nobena od njiju ni srečna. Tu je samo nezadovoljstvo, samo skrb, to pa je že predispozicija za različne bolezni. Obe bosta šli skozi veliko soočenje s samo seboj, z globokimi bolečinami in travmami, ki jih nosita že leta. Pluton je tisti, ki bo dal še eno priložnost, da se spustijo, odpustijo, počistijo, in če se odločita za to pot, se lahko marsikaj začne na novo. A treba je globoko odpustiti, ne samo pozabiti in se ne blokirati in ne stati sebi na poti. Najprej narediti novo pot v duši, novo drugačno življenje, z veliko samospoštovanja, delata na sebi in se krepiti. Ker le tako lahko pritegnemo lepe stvari in je to najboljši način, da si videti po svojih najboljših močeh.

Merkur je še vedno v krempljih Plutona, zato ti vse, kar si globoko zakopal, vsi strahovi, vse travme iz otroštva, ki se jih sploh ne zavedaš, delajo razne blokade. Poskušaj se jih v tišini spomniti, ne boj se jih sprejeti, osvetliti in sprostiti. Vsi smo odraščali v zelo težkih tradicionalnih družinah, nepismenih, zaostalih, kjer ni bilo mogoče ceniti le otroka, ampak bolj domače živali.

In Sonce iz znamenja Vodnarja, svoje, trmasto, drugače, ki izžareva, da vse zmore samo, udari v kvadrat s svojim gostiteljem Uranom. Kdo je močnejši, kdo pametnejši, kje je spoštovanje, kje je hišni red? Ne, tukaj gre samo za prevlado, neko neumno dokazovanje, izganjanje in uničevanje vsega, kar je zdaj, kot je. Poteptani so vsi tisti, ki so nam nadrejeni, ki so nas ustvarili.

Danes je nedelja, dan sonca in je v Vodnarju na 10. stopinji. Lepo se je obrniti na več kariernih stvari, doseči svoj cilj, a naj bo to z velikim spoštovanjem do staršev, vseh tistih, ki niso samo starejši, ampak vseh, ki so nasproti nas. Ker je Vodnar za enotnost, človečnost, povezanost in za to, da so vsi enako dobri.