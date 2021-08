Astrologinja Lenka: Nenadne, stresne in napete situacije

Lenka Stanić FOTO: Lenka Stanić

Luna je še vedno v dostojanstvu Bika, misli, da je našla nekaj miru in stabilnosti, a nič ni brez pretresov in sprememb, tudi v samem znamenju Bika. Njegova konjunkcija z Uranom prinaša nenadne, stresne in napete situacije. To je tudi trenutek, ko Zemlja drhti in se trese. Načrtovanja ni, vse je nenačrtovano in nepredvideno, vse je drugače ali celo obrnjeno na glavo. Stvari ne morejo iti v pravo smer, ker po Uranu to ni logično. Tudi nekatera prijateljstva, če prerastejo v ljubezenske odnose in obratno, vse je dovoljeno. Poskusite zato ostati mirni, sprejeti vse, kar zahteva spremembe, saj boste v nasprotnem primeru začutili veliko nervozo, lahko se doživi tudi živčni zlom. Dobro pa je, da se človek znebi marsičesa, česar se sicer ne bi, da odstrani številne povezave, ki niso resnične, ali da razume, da mnoga prijateljstva niso to, kar misli, da so. A zaradi tega lahko nepričakovano pridobi novo prijateljstvo, naredi nove spremembe v domu, le malo se mora prilagoditi, če je sploh mogoče izgovoriti to besedo za fiksno in trmasto znamenje Bika. Tudi dispozitorka Venera, ki je še vedno v svojem najbolj dostojnem in najlepšem znamenju, lahko čuti pretrese in različne spremembe v partnerstvu. Ker na poti z njo gradijo kvinkus, je za vzdrževanje odnosa potrebno veliko prilagajanja. A vse je odvisno od tega, na čem je grajen: če gre za veliko zaupanje in pravi odnos, potem prinaša nekaj nepričakovanih dogodkov, ki lahko ljudi le pozitivno presenetijo.Šele zvečer med 19. in 21. uro bo Luna naredila velik zemeljski trigon z Marsom, kar je dobro, saj vas bo prizemljijo, umirilo, lahko boste naredili načrte za prihodnost. Prijeten trenutek, da umirite svojo energijo v telovadnici ali pa se le sprostite ob večernem sprehodu. Čas za načrtovanje številnih poslovnih odločitev, povezanih z vsemi vrstami delovnih mest, povezanih z obrtno-storitvenimi dejavnostmi.Merkur, znamenje misli, razmišljanja, uma in inteligence, pa čeprav se bliža koncu svojega znaka, je danes na upadu Venere. Kakšne misli, ki bodo razočarale, bo slišal, kakšne napačne poteze bo naredil glede partnerstev, morda bi bilo bolje, da potez ne vlečete danes.Danes je sobota, Saturnov dan in še vedno je retrograden, poskuša nas ozavestiti in naučiti marsičesa, na kar morda niti nismo pripravljeni. Ko se zgodi njegov direktni hod, vas ne bo pustil zlahka, brez opozorila in brez blokade. Naredite torej načrt in sprejmite kakšen lasten ritual, saj Saturn to zahteva vsak dan.