Astrologinja Lenka: Nekateri bodo morali nenadoma nekaj spremeniti

ss

Luna se premika v Devici, vsa osredotočena na podrobnosti, na stvari, ki so natančno in lepo narejene (tudi dokumenti in dogovori). Edini vidik Lune podnevi je trigon z Uranom iz znaka Bika, preden se počasi približa Soncu proti mlaju, da naredi nekaj drugačnega, bolj inovativnega za spremembo. Zavrniti je treba to, kar ne služi ničemur, se znebiti tistega, kar nas bremeni, in ga nadomestiti z novim in boljšim. Nekateri bodo morali nenadoma nekaj spremeniti v svojem domu ali v hiši.Merkur se počasi vrača, še vedno gre za lep vidik z retrogradnim Jupitrom iz znaka Vodnarja. Obnovite partnerstva, tudi prijateljske odnose, ki so bili prekinjeni. Ker sta oba planeta obrnjena navznoter, je treba veliko čakanja in potrpljenja, da se kaj uresniči. Ne glede na to, kakšni so dogovori in načrti za prihodnost, je to še vedno zelo nestabilen čas za kar koli, zlasti za kaj povsem novega.Energije, potrebne za nekatera dejanja, so še speče in šibke. Planeti in Sonce v svojem padcu ter Mars pri izgonu ne dajejo prave moške energije, obstaja nekaj izkrivljanja ali preveč arogance. To je treba znati prepoznati tudi pri sebi. Ker je dispozitor Venera in je še nekaj dni v šibkem pogledu, lahko zelo hitro eksplodira z žalitvami in poniževanjem. Danes je ponedeljek, dan Lune, počasi ostaja brez moči, saj gre proti mlaju. To je najboljše obdobje za prepustitev tišini. Poslušajmo svoje notranje odgovore in sporočila.