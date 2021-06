Astrologinja Lenka: Nekateri bodo imeli napačno orientacijo, drugi bodo zaspani

Ponedeljek je Lunin dan in je še vedno v znamenju Vodnarja. Mogoče si boste nekoliko opomogli od vseh včerajšnjih prizadevanj, vse se bo ponastavilo zelo hitro. Že zjutraj je izjemna priložnost za meditacijo. Tedaj je vizualizacija najmočnejša in je najprimernejši čas za povezovanje s seboj, za prepuščanje sanjam in načrtovanje. Neverjetna moč vas vabi, da se umirite in skušate razkriti nekaj skrivnosti ali preprosto uživate v odkrivanju sebe.



Okoli 20. ure Luna počasi prehaja v znamenje Rib. Zelo intuitivna je, občutljiva in sočutna, morda spoznate nekoga, ki vam bo drag, in ga doživite kot nekaj svojega. Poskusite poslušati intuicijo, vendar brez večjega vpijanja vase, saj s tem škodujete sebi in njej. Luna je fenomenalna za odkrivanje različnih talentov ali različnih duhovnih različic. Nekateri bodo nekoliko bolj zaspani, nekateri bodo imeli nekoliko napačno orientacijo, preprosto se bosta pojavili zmeda in pozabljivost. Toda ponoči bo Luna počasi prišla v naročje Jupitru in tako bosta za mnoge mogoča najslajši spanec in počitek.



Mars v Levu na 10 ambicioznih stopinjah, kjer mu ne manjka ustvarjalnosti, strasti in motivacije za vse. Delo jemlje bolj kot igro. Želi doseči vse, kar mu prinaša ugled, spoštovanje in priznanje, ker je to moško načelo (tako za ženske kot tudi za moške) pri Levu zdaj zelo dobro. Neustrašni gredo samo naprej. Je v sekstilu in trigonu s severnim in južnim vozliščem, tako da je to že znana, preverjena in zelo uspešna stvar.



Venera in Mars čudovito žarita v ognjenem znamenju Leva, kar ju spodbuja, da še bolj zasijeta, se pokažeta, da ju vidijo drugi, da osrečijo druge, vendar nikakor ne smejo pozabiti nase.



