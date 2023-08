Astrologinja Lenka: nekatere danes čakajo stres, nervoza in napetosti

Luna je pravkar zapustila polno fazo in počasi pojenja. In danes bo ostala v znamenju vodnarja, ki je sam po sebi nasprotje vseh znamenj. Tu je njegova potreba po veliki svobodi, neodvisnosti, odmaknjenosti za vsako ceno, še manj pa po nečem ali nekom, kar se mu zdi zoprno. Še posebej, ker je Luna v vodnarju, najbolj občutljivem planetu glede nervoze, ki prizadene vse, tukaj daje hlad in prinaša stresne situacije. Bolj kot na svoje bližnje je osredotočena na druge ljudi, zato ji mnogi očitajo, da vsakogar postavlja predse. Vodnar vlada tudi živčnemu sistemu, zato so ljudje običajno nemirni, hitri in popolnoma v gibanju. Med 16. in 18. uro bo naredila kvadrat s svojim dispozitorjem Uranom. Če se uspete spraviti v stanje nereagiranja, potem je to dobra situacija, sicer pa to prinese toliko stresa, nervoze, napetosti, skakanja iz kože. Ta situacija lahko privede do tega, da se marsikaj konča nenadoma, brez kakršnega koli razmišljanja, mnogi prijatelji so zavrnjeni ali se preprosto prekine vse in oseba gre na neko nepričakovano pot. In to so navadno spremembe, ko o ničemer ne razmišljaš, kaj šele toleriraš ... Potem se zgodijo vse te spremembe.

Zvečer bo Luna naredila opozicijo z retrogradno Venero, kjer bo še vedno zmedena, z nejasnimi koncepti, kaj bi morala spremeniti, zapustiti ali celo obnoviti. In majhna malenkost ali kakšno nezadovoljstvo s sabo jo lahko samo še bolj razdraži.

Danes je sreda, Merkurjev dan, in on je v svojem znamenju, svojem domu, kjer se počuti zaščitenega in močnega. Močan, ker ve, kaj hoče in kaj mora narediti. Njegova analitična sposobnost in zdrav razum vedo, da se vedno pravilno odzove. Nima dispozitorja, ni premislitve, ker je taka odločitev zanj najbolj pravilna. Čeprav je v jutranjih urah v opoziciji s Saturnom v znamenju rib, ni treba izsiljevati nečesa, kar ne gre tako hitro ali kot si želite. In je v devici, zato je morda to le opozorilo, kako obremenjeno in utrujeno je naše telo. Morate ga le pripeljati v stanje sproščenosti, sprostitve in več počitka, hvaležno vam bo za vse.