Astrologinja Lenka: Nekaj ur po ščipu Luna preide v znak Ovna

Lenka Stanić. FOTO: Lenka Stanić

Danes ob 1.54 se je zgodila polna Luna v znaku Rib. Ko sta Luna in Sonce v točni opoziciji, je Luna polna. Danes je še posebej pomembno, ker je v znamenju Rib, ki je na samem koncu horoskopa. To je najlepši kraj, kraj povzdignjene Venere, naše lepote, privlačnosti, ljubezni. Tu se je duša ustavila, kjer si želi, da se odpremo in gradimo na sebi naslednjih 14 do mesec dni. Znak Rib je spremenljiv in je zadnji znak: to je voda, to so oceani, naši spomini, čustva, talenti. To je najčistejša vera in vera v tisto, kar želimo. To so naša stopala, ki nas povezujejo s planetom Zemljo, zato je najboljše, da smo pogosteje bosi, saj se tako energijsko povežemo z njo. Prav tako je v povezavi z Neptunom, ki dodatno obarva vso to energijo, vsa čustva, občutke, dajanje samega sebe. Vse to mora teči na najsubtilnejši način, le s prisotnostjo in občutkom, da smo tu drug za drugega. Ni besed, ni dejanj, ničesar ne zahteva na materialni ravni. Dovolite si navdih, ljubite vse, kar vas izpopolnjuje. Navdihujte druge, kajti Venera je tu in želi, da bi to bilo na najlepši možni način.In to lepoto povezanosti nam dodatno potrjuje dispozitor polne Lune Jupiter, ki je v eksaktnem trigonu z Merkurjem. To je kombinacija sreče in razuma, srečnemu človeku pa je danes namenjeno marsikaj, pa naj gre za potovanja, izpite, nakupovanje, glajenje medosebnih odnosov. Izkoristimo dan na najboljši možni način, saj bo zvečer Merkur s Plutonom naredil težek in oster aspekt, zato bo marsikaj, povezano s partnerskimi odnosi, začelo prihajati na dan. Nekaj ur po ščipu Luna preide v znak Ovna, kjer pa je druga energija, drugo vzdušje.Danes je torek, dan Marsa, in Luna je v opoziciji z njim. Nikomur ne dovolite, da vas izzove in provocira, poskušajte biti mirni in, kolikor je mogoče – s samim seboj.