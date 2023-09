Astrologinja Lenka: Nekaj je treba sprostiti, dokončati

Luna je v znamenju tehtnice in danes ne dela aspektov s planeti, razen s Chironom in vozli. Dan je sam in vzdušje samo za to, da se človek sooči sam s seboj, razmisli in razčisti še neke stvari. V opoziciji s Chironom se bo spomnila nekaterih stvari, kjer nosi neko bolečino v partnerskih odnosih, pa še vedno ni razčiščeno, še vedno boli Dušo. Tu je še južni vozel, ki jo še bolj potegne nazaj k tistim spominom, ki zadevajo družino, korenine, rod, od kod prihaja in kaj vse so morali prestati, zdaj pa še ta oseba. Nekaj ​​je treba sprostiti, dokončati, prekiniti in to presega vse odnose in tisto, kar je nastalo v samem odnosu ali s to osebo. Najbolje se je vsega tega zavedati, da gre človek brez težkih bremen naprej.

Vendar je danes tretji kvadrat na nebu v teh zadnjih nekaj mesecih med Venero v Levu in Rx Jupitrom v Biku. Srečala sta se že dvakrat, ko je bila Venera direktna, potem ko je bila v retrogradnem gibanju in zdaj, ko se iz svoje sence spet premika naprej. Prišel je čas, da se določene situacije uredijo ali dokončno zaključijo. A pri teh dveh so želje tako velike ali pa gre za neskromno pretiravanje na vseh področjih življenja. To lahko privede do tega, da oseba nima omejitve, koliko denarja lahko porabi, tudi denarja, ki ga nima na računu, koliko lahko kupi nekaj, kar mu bo kasneje zagotovo žal, ker je preplačal ali mu ni bilo všeč. Da ne govorim o tem, kako ljudje pretiravamo z vnosom velikih količin hrane in pijače v svoje telo. Pretiravanje, torej lenoba, je tudi, ko človek samo leži in nič ne dela, ker ve, da bo nekdo vse to naredil namesto njega.

Velika so tudi pričakovanja, da nam bo nekdo pomagal ali posodil denar, vse to pa lahko na koncu pripelje do velikega razočaranja.

So tudi želje, ki se lahko uresničijo, ko je človek popolnoma iskren do sebe, ko te želje pridejo neposredno iz srca, ko jih zna uresničiti. Kajti želje so tiste, ki nam dajejo upanje, ki nam dajejo vero, navdih za naprej.

Danes je nedelja, dan sonca, in počasi prihaja v zadnjo dekado znamenja device. Počasi se bliža koncu v tem znamenju, kamor nas je srce vodilo k pomoči, služenju, čutu in sočutju do tuje bolečine in revščine. Ali ni najbolje, ko se človek obrne in vidi, kako koristen je bil drugim. Čeprav tudi tu zna biti devica zelo skromna in vsega tega ne poudarja, a jo to dela skromno in vsem dostopno.