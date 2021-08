Astrologinja Lenka: Nehote lahko koga poškodujete

Dan se je začel z Luno v Devici, pa tudi s točno povezavo z Marsom. Ta dva planeta sicer nista najboljša kombinacija. Ta lahko prinaša agresivnost, napetost in prepire. Ta boj bo trajal ves dan, upajmo, da brez poškodb. Vsekakor pa Mars v Devici pospešuje organe, ki so z njim povezani, večinoma pa vpliva na peristaltiko in črevesje. Potem vse pospeši, brez čakanja ...



Luna, ki je očistila marsikaj, nadaljuje pot skozi znamenje Device in se sreča z vozlišči v kvadratu. Morda se bo vprašala, katere stvari je treba dokončati ali jih na praktičen, vsakdanji način filozofsko spustiti. Med 18. in 20. uro naredi zemeljski trigon z Uranom iz znaka Bika. Lahko se dogovorijo o tem, kar je treba spremeniti, zamenjati ali odstraniti. Ker jo ima Uran rad, ji bo izpolnil vsako željo.



Venera se še vedno vrti okoli Neptuna, kot da bi ji to povzročilo malo nezaupanja in razočaranja, kar bo še trajalo. V Devici jo lahko skrbi marsikaj, saj obstaja problem njene samozavesti, ker misli, da so vsi boljši od nje, potem pa dvomi in jo je strah neuspeha. Merkur pa, kot da bi dal v 10. prestavo. Gre za hiter način razmišljanja in morda celo prehitre odločitve. Ujema se z Jupitrom iz znaka Vodnarja in je zelo neučakan. Marsikaj, kar je videti nerealno in previsoko, nam lahko vzbudi neuresničljive želje, nato pa razočaranje, denimo pri nakupih avtomobilov, hiše, oblačil ...



Danes je torek, dan Marsa, on pa je na 7. stopnji Device, delaven, natančen, uspešen pri svojem delu, a je na ravni, kjer lahko nehote poškoduje drugo stran. Uporabite ta vidik za nekaj dejanj, ki vam najbolj ustrezajo.

