Astrologinja Lenka: Nedelja od nas zahteva, da se povežemo sami s seboj

Luna je prešla v znamenje Rib, kjer je Duša bolj občutljiva. Je tudi empatična in pripravljena za druge več žrtvovati kot zase. Je v konjunkciji s Saturnom, ki jo tu nekje drži nazaj, ji nalaga še večje breme. Kaj se ji lahko še nagrbi? Ti je najpomembneje, da človek sam vidi, kje so njegove meje, kje se zavira in omejuje. Morda bo nekje morala sprejeti svoja čustva, ki jih je nekoč potlačila. Karkoli že je, je treba sprejeti. In čeprav je včasih lahko zelo boleče, bo potem veliko lažje iti naprej. S tem se bo odprl četrti kanal za prehod lepote in sreče.

Če tega pri sebi ne boste spremenili, boste v trenutku, ko bo prišla Luna v kvadrat z Venero, to še kako občutili. Takrat se lahko človek še bolj izgubi, zanemari samega sebe. Ima občutek, kot da ni vreden nič, da so vsi okoli njena lepši in boljši. In seveda ni tako, zato je treba to miselnost spremeniti in najdite tisto, kar vas osrečuje. Tukaj Venera išče povezanost, druženje, veselje. Ni bila ustvarjena za trpljenje in objokovanje.

Pozno popoldne bo tvorila trigon z Marsom, ki je še vedno v njenem znamenju raka, četudi jo občasno kaj pocuka, kakšna nepričakovana gesta, dejanje, saj je še vedno v svojem elementu preobčutljivosti na vse in karkoli. Toda ta trigon uspe vse to uskladiti in ustvariti boljše vzdušje, ki zahteva veliko potrpljenja in razumevanja.

Danes je nedelja, dan Sonca in se v znamenju ovna počasi pripravlja na mrk, ki bo 20. aprila. Marsikaj se nekaterim pripravlja na konec in zaključevanje, drugim na nove začetke. Je pa nedelja dan, ki od nas zahteva, da se povežemo sami s seboj in si naredimo lep dan, sploh danes.