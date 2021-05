Astrologinja Lenka: Nedelja je dan za druženje, odpuščanje, igrivost

ss

Nedelja, dan Sonca, se nadaljuje v znamenju Bika, toda zato je njegov vladar Venera pohitela, preden se je začel dan, pred svitom okoli 4. ure in prestopila v znamenje Dvojčka. V tem znamenju ostaja do 2. junija. Tako je pustila materialno in zemeljsko znamenje Bika, kjer je pravzaprav njen dom. V dvojčkih se počuti razdraženo, radovedno, nevihtno, otročje. Tu lahko počne vse in vse, tu lahko uživa več kot eno službo hkrati, saj je zelo vešča vseh talentov, povezanih z vsem, kar predstavlja lepoto, modo. Rada pridobiva znanje, je nenehno v gibanju, ne drži se enega mesta.Vendar pa je ta radovednost, ta intimnost znak, kjer bo težko obdržati in ostati z eno osebo. Tu površno in ne tako globoko čustveno načelo vodi do tega, da imamo več partnerjev in da je nestabilnost resnično prešuštvo. A zato ji ustrezajo vsi, ki so inteligentni, pametni, mladostni in brez kakršnih koli zapletov. Zanjo je najpomembneje, da se ima o čem pogovarjati in s kom, voditi dialog, komunicirati, se družiti. Ni obremenjena s tem, kako bo šla ven, bodisi v trenirki ali svečani obleki, vseeno ji je, kdo bo kaj rekel. In prav zaradi te preprostosti jo vsi obožujejo.Mesec je začel dan, malce v skrbeh za marsikaj, a počasi gre naprej. Med 17. in 19. uro, ko pride v kvadrat z retrogradnim Plutonom, naj vas čustva ne potegnejo, naj vas strahovi ne vlečejo nazaj v preteklosti. To je trenutek, ko je treba dušo očistiti vsega, kar se je navezalo in ostalo globoko v njej. Soočite se z vsemi strahovi, težavami, globokimi bolečinami, ki so nekje potlačene. Vzemite jih ven in jim poglejte v oči. Sprejmite jih, saj je vendar vse vaše. Hvala jim, da so vas okrepili in pripeljali do mesta, kjer ste zdaj, opustite vse in pojdite po novi poti. Niste le odgovorni do sebe, ampak lahko sebi pomagate samo vi, nihče drug. K temu še pomaga Merkur v svojem domu, ki je v dobrih odnosih z Marsom, daje pa moč in zdravo pamet.To je dan za izmenjavo komunikacij, druženje, odpuščanje, igrivost. Uživajmo.