Astrologinja Lenka: Ne zapletite se v težke debate in prepire

Luna je v znamenju Ovna, Sonce pa je na stopinji eksaltacije Plutona, kar predstavlja tiho moč in veliko energije. A Luna se pripravlja na jutrišnji mrk, zato danes ni v nobenem aspektu z drugimi planeti. Je nekakšen seštevek svojih čustev, seštevanje tistega, kar bo ostalo in kar bo zavrženo ter kar je treba dvigniti na višjo raven.

Po drugi strani pa jo zelo močno opazujeta in nadzorujeta Merkur in Mars, ki sta v nasprotnem znamenju Škorpijona. Merkur izvleče najgloblje besede, besede, ki so bile nekoč izrečene in nikoli pozabljene, zdaj pa jih izpljune kot kačji strup. Ob njem je Mars, ki je v svojem domu, v svoji največji moči in tišini. Vlada vsem pod svojim nadzorom in nikomur ne dovoli, da bi imel večjo oblast od njega. Nikomur ničesar ne dovoli, saj je on tisti, ki zadnji odreže, potem pa nič ne pusti, kot je bilo. In Merkur v njegovi bližini, hoče samo zveneti, provocirati, iskati kakšne kljuke.

V takšni situaciji sta potrebna velika tišina in mir, da se človek ne zaplete v velike in težke debate in prepire. S takim položajem se gre do konca, ampak za kaj? Lažje je izgovoriti besede osvoboditve in odpuščanja, kot pa v sebi vrteti besede maščevanja.

Danes je petek, Venerin dan, ona pa je še vedno v devici in še vedno pripravljena na usluge in pomoč. Kako dolgo bo pri tem še lahko vztrajala? Počasi namreč vstopa v trigon z Rx Uranom in on je tisti, ki ji bo ponudil rešitev, kako in na kakšen način se znebiti marsičesa, s čimer ni zadovoljna. Preko dispozitorja Merkurja gre iz padca v izgnanstvo, kjer se še bolj prebudijo nekateri ne preveč prijetni spomini na vse odnose in vse zveze.

Mrk se bo zgodil v njenem znamenju in tudi preko dispozitorja je zelo vpletena v vse to. Prav ona bo morala v naslednjih šestih mesecih narediti največje spremembe.