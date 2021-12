Astrologinja Lenka: ne zamerimo ničesar, sprejmimo vse tako, kot je

Luna v znamenju Škorpijona se bliža h koncu in zbira zadnje atome moči pred vstopom v sam mrk. To je najboljše za pomiritev njene Duše. Še vedno pa je v sekstilu s svojim drugim dispozitorjem, Plutonom, ki jo podpira in ji daje zelo intenzivno, močno energijo, da se lahko prepusti vsemu, kar se dogaja. To je tudi čas, ko moramo tudi mi odpuščati, saj se z mlajem, torej z mrkom, začne nova energija, energija, ki izhaja iz najmanjšega semena, ki ga posadimo. Še posebej ta mrk je lahko za nas zelo dober, pozitiven, poln vere in zaupanja – če lahko sploh rečemo, da mrk dober, saj je še vedno tema, tema, ki v naši Duši bodi marsikatere karmične stvari, ki se jih nezavedno bojimo in zavračamo, misleč, da nam jih pošilja nekdo drug, v resnici pa vse izhaja iz nas samih, iz preteklih življenj, iz preteklih dogodkov. In ta sekstil s Plutonom skuša Duši dati moč, da vztraja, saj lahko iz vsega tega pride zadovoljna sama s seboj. Zato potrebujemo malo več počitka, malo več sprostitve, meditacije, kajti včasih se nam še vedno lahko vrnejo tisti stari globoki, premočni travmatični spomini na katero koli stvar, ki smo jo nekje proti svoji volji izpustili, in to zelo boli. Kvadrat z Jupitrom pa lahko vse to samo še poveča. In tako se po 13. uri Luna preda znamenju Strelca ter počasi tone v svoj mir, čakajoč na mrk.

Toda tu so še druge močne energije, in to je odnos med Venero in Plutonom v znamenju Škorpijona, ki se bo tukaj zadržal zelo dolgo. Vrača in obnavlja števile stare ljubezni, stare odnose, ki so se nekoč prekinili na zelo dramatičen način. In vse to je pod velikim vplivom čustev, ljubosumja, neodpuščanja, obsedenosti »Moj/-a si, pa če za to porabim celo življenje«. Ali je Veneri lepo? Zavedati se mora svojih notranjih želja, užitka, potreb, da lahko vse to obrne v srečo, veselje, izpolnitev na vseh ravneh bivanja.

Danes je petek, Venerin dan, ne zamerimo ničesar, sprejmimo vse tako, kot je, in poskušajmo stvari popraviti na način, ki bo najbolj ustrezal nam.