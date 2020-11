Astrologinja Lenka: Ne vračajmo se v preteklost, odpustimo in gremo naprej

14. november 2020. FOTO: Lenka Stanić

Dan smo začeli z Luno v njenem največjem padcu v Škorpijonu in opozicijo z Uranom, ki je prav tako v največjem padcu. Polni živčnosti, napetosti, stresa smo, vznemirjajo nas vsi in vse, nimamo časa zase, vse se nam izmika. Pobegnili bi od vseh in vsega, kar se nam dogaja. Spremenili bi sebe, dom, ljudi okoli sebe. Toda pred kom bežimo? Ustavimo se in se vprašajmo, ali morebiti ne bežimo pred sabo.Ustavimo se in pustimo, da duša očisti vse, kar je zanjo obremenjujoče, vse, kar je že bilo. Ne vračajmo se v preteklost, odpustimo in gremo naprej. Mar ni boljše, da nam vse trpljenje, ki se vrača, služi kot terapija zase, pa tudi za druge. Ker je Luna v upadajoči fazi, se pripravlja na srečanje s Soncem (mlaj) in spet v Škorpijonu ter spet na stopinji Vodnarja, kjer išče popolno čiščenje in osvoboditev od preteklosti in starih stvari.Sonce in Pluton sta v eksaktnem sekstilu, zato imamo veliko zdravilno moč in željo, da spremenimo nekaj globoko v sebi. Imamo občutek, da lahko s svojo energijo vse obrnemo na glavo.Dispozitor Sonca je Mars, ki se je po dveh mesecih končno ustavil. Misli, razmišlja, njegova glava je še polna zmede, a se počasi zbuja in pripravlja za direktno gibanje. Osredotočen je v središču svojega znamenja, ima veliko energije, poln je notranje volje, vendar še ne ve, kje in s čim naj začne.Naša glava je napolnjena z veliko informacijami, polni smo energije, jeze, besa, zato jo moramo zdaj osredotočiti za nove akcije in gradnje. Naj bodo naše namere in nameni čisti in neposredni. Sprostimo vso energijo s športom, strastjo, delom, a vseeno bodimo previdnejši, saj je ta energija v senci, na svoje mesto pa bo prišla šele po 2. januarju.