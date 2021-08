Astrologinja Lenka: Ne tolažite se z zdravili

Ali sanjamo, spimo ali smo nespečni? Mesec v konjunkciji z Neptunom prinaša nejasnosti ali pa le ideje, da bi nekaj načrtovali in uresničili svojo domišljijo. Gre za subtilna in nežna čustva, ki nas zaradi velike preobčutljivosti medejo, in se na vse odzivamo zelo občutljivo. Vzdušje je nejasno, nestabilno in preveč čustveno. Čas je, da samo sanjate v snu ali pa pustite domišljiji prosto pot. Pustite, naj ta trenutek mine, ne hitite. Če želite, da se kaj zgodi, ne zahtevajte, naj se naredi v tem trenutku, kajti Mars in Merkur iz Device vas k temu silita.



Počakajte, da mine. Veliko pozornost pa je treba nameniti tudi prometu, saj v naši glavi vlada raztresenost. Če vam zdaj kdo kaj obljubi, vzemite to za rezervo, saj morda tudi njemu ni jasno, kaj obljublja, ali pa ga niste dobro razumeli. Ne tolažite se z zdravili in opiati, saj vas bodo le še bolj popeljali v Neptunov objem. Pa res to rabite?



Okoli poldneva do 14. ure bo Neptun naredi sekstil s Plutonom in bo ob 21. uri prešel v znak Ovna. Takrat se bo prebudila energija in moč za vse, kar si želi.



Merkurja, ki je sam zase in s katerim se dogajajo najpametnejše reči, poskušajmo izkoristiti danes, ker se bo jutri z Neptunom začel približevati nasprotjem, kar se čuti že danes. Če torej niste stoodstotno prepričani vase, preložite odločitev za nekaj dni.



Danes je torek, dan Marsa, ki je v znamenju Device. Rad bi čim več delal, čim bolj natančno in organizirano, a se v trenutku spozabi in začne vse to zahtevati tudi od drugih, kar ga pripelje do prepira. Delajte in ne pričakujte pomoči drugih, ne kritizirajte jih in ne zahtevajte, da so oni vi.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: