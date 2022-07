Astrologinja Lenka: Ne spuščajte se v razprave in dokazovanja

Luna je lepo zakorakala v dom, kjer se počuti fenomenalno, dobro, kjer lahko uživa in se zabava po mili volji. Včasih lahko dejstvo, da je vse na voljo na vsakem koraku, da čisto nič ne manjka, preseneti človeka samega. Tistega, ki se je naučil, da mu nič ne manjka, da je nekako vsega v presežku, lahko spravi v slabo voljo, če mu česa manjka. In tako se je človek naučil, da takoj dobi vse, da ima vse. Včasih pa se najde kdo, ki želi deliti, vzeti ali pa ga preprosto moti razsipnost same duše, ki zna tu uživati. Takrat zelo hitro nastanejo žalitve in prepiri. Tukaj je tisti zahrbtni udarec premočan za dušo, ker ne bo izbral kraja, ne časa, ne načina, kako jo bo ranil. Treba je zato biti zelo miren in se umakniti iz vsakršne neprijetne situacije. Če vidite, da je nasprotna stran slabovoljna, se premaknite in se ne spuščajte v razprave ali dokazovanja, kdo ima prav in kdo ne. To bo še posebej prišlo do izraza nekje med 16. in 18. uro.

Sonce, ki še danes prebiva v znamenju Raka, je na stopinji Marsovega padca in to je še dodatno šibka energija, ki lahko eksplodira. In pri kom? Najverjetneje pri tistem, ki mu je najbliže, ponavadi pri družinskem članu. To so zadnji sunki v letu, ko Sonce osvetli to znamenje in razkrije največje skrivnosti, največja skrita, ne tako dobra dela.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in je v znamenju Ovna. Še bolj vname vse, kar se da zažgati. Ali pri človeku samem ali na širši ravni, a zdi se, da njegovo osvetljevanje in boj za pravico, za pravičnost, za poštenost tu nekje pretirava. Ker kjer koli že je in kar koli počne, pri njem ni nič poceni, nič na pol, mora se čim bolj širiti. In to povečevanje, širitev, razplamtevanje včasih nima meja in takrat ni dobro, ko gre za nevarnost bolezni, požara, vode, za marsikoga celo zaradi moči, materialnega položaja ali celo finančnega. Da ne omenjam fizične debeline in teže. Marsikdo se s tem ne bo strinjal, a če dobro razmislite, boste videli, da vsako pretiravanje v čemer koli prinese več škode kot koristi.