Astrologinja Lenka: Ne spuščajte se v razprave

Lenka Stanić. FOTO: Lenka Stanić

Luna je še vedno v znamenju Škorpijona, kar zanjo ni najboljše, saj jo vrača k nerazrešenim stvarem in čustvom. Med 14. in 16. uro vsa razjarjena sreča Urana iz Bika. Ali jo bo Uran skušal še bolj pretresti ali pa jo samo opozoriti na minljivost in spremembe. Problem Lune je, kako se prepustiti, dati več svobode, ne pa vsega obsedeno nadzorovati. Ker so lahko reakcije naelektrene, moramo biti zelo potrpežljivi. Ne spuščajte se v razprave, previdnost naj velja pri vseh delih z elektriko, pa tudi pri denarju.Moške energije so še vedno prešibke v znamenju Tehtnice. Sonce je preletelo Mars, nastale so opekline in poškodbe, a zdaj se že srečuje z Merkurjem. Bilo je nekaj nesramnih besed in žalitev, nekaterim bo to prineslo težave ne le v komunikaciji, ampak tudi v prometu. Po drugi strani pa lahko tisti, ki zna in želi, to uporabi na najpametnejši način pri delu in načrtovanju. Treba je vnesti še več svetlobe in se truditi razumeti, kaj menijo in potrebujejo drugi.Venera je srečna, stopila je v znamenje Strelca, kjer bo ostala do 5. novembra. To je čas za pozitiven pogled na življenje, za potovanja, za brezskrbno uživanje, saj je tukaj v najsrečnejšem znamenju.Danes je petek, dan Venere. Srečna je in vesela, pripravljena dati in sprejeti vso lepoto tega sveta, potovati, se zaljubiti ... Podprimo jo in izpolnimo vsaj eno njeno željo.