Astrologinja Lenka: Ne silite v nekaj, kar je predrago

Je Luni v Tehtnici vedno tako dobro in lepo zaradi vladarice Venere? Da in ne. Tukaj Luna (duša) skuša vzpostaviti ravnotežje z vsemi in v vsem, toda ni lahko vsak dan delati tako, da bi bilo vsem vse všeč, da ne bi bilo prepirov, nesporazumov in pritoževanj. Še posebej ker Saturn domuje v tem znamenju, saj je močan in obremenjuje dušo. Ve, da ima do partnerja in partnerskega odnosa obveznost. Trudi se, da je vse videti v najlepšem redu. Včasih bi človek kar izstopil iz razmerja ali iz zakona, pa čuti odgovornost, da bi odnos ohranil. Toda če meni, da je spet dal prednost drugemu, ne sebi, si ustvarja notranje nezadovoljstvo.

Luna izhaja iz kvadrata z Merkurjem, ki je v njenem domu, zato že od jutra prihaja do trenj. Čez dan naredi opozicijo z Jupitrom iz znamenja Ovna. Na udaru je odnos ti : jaz. Kaj si želi eden in kaj drug? Od drugih ni zaželeno pričakovati preveč, saj ne bomo dobili tistega, kar smo pričakovali. Morda vam trenutno manjka nekoliko več samozavesti in vere, a med 13. in 15. uro se ne silite v nekaj, kar vam ni na voljo, je predrago ali vam ni všeč. V tem času nikomur ničesar ne obljubljajte in od nikogar ničesar ne pričakujte.

Danes je sreda, Merkurjev dan. Od včeraj pa do 19. julija je v znamenju Raka, v znamenju, kjer domuje Luna. Čustven naboj je velik, od prevelike nežnosti in občutljivosti do prehitre reakcije na vse, za kar misli, da ni po njegovem. Ves razum in vse misli bodo najprej stekle skozi čustva in šele nato navzven. Vse je treba čustveno obdelati, da lahko kaj povemo drugi osebi. Um ni samo občutljiv, ampak tudi vnaprej razmišlja, kako se sogovornik počuti, medtem ko mu nekaj sporoča. Potrebna je odlična intuicija za prepoznavanje prave poti, tistega, kar globoko želimo, da se nam uresniči. Glede na to, da je v znamenju Raka, kjer sta družina in dom na prvem mestu, naj bo to obdobje zbliževanja in odpravljanja nesoglasij iz preteklosti.