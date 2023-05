Astrologinja Lenka: Ne pustite, da bi vas kdo prizadel

Luna je v znamenju Tehtnice in se počasi pomika proti svojemu mrku, ki se bo zgodil 5. maja. Trenutno smo med dvema mrkoma, kar dodatno vpliva na čustva in spomine. Čutimo nervozo, utrujenost in nekaj nas muči, čeprav nimamo razloga za to. To lahko čutimo že nekaj dni vnaprej in to je tudi obdobje, ko se lahko pripravimo na očiščenje duše.

Luna bo imela čez dan dovolj časa, da razmišlja o vseh možnih sedanjih, preteklih in prihodnjih partnerskih odnosih. Šele zvečer bo naredila kvadrat z Marsom, ki mu vlada, in v tistih dveh urah bodite previdni s svojimi besedami, odzivi in čustvih. Ne pustite, da bi vas kaj razdražilo ali kdo prizadel.

Venera je iz znamenja dvojčkov. Prišla je v fazo, da bi najraje pobegnila iz svoje kože, saj ne ve, kaj bi naredila in s kom bi najraje bila. Počasi vstopa v kvadrat z Neptunom iz znamenja rib. Kakšne skrivnosti bo pripravila, kakšne afere bo poskušala skriti, v katere skrivnosti bo brez razmišljanja zašla?

Danes je sreda, Merkurjev dan, in od 21. aprila do 15. maja je v retrogradnem hodu v znamenju bika. Imamo navado, da ga obtožujemo in mu marsikaj očitamo, a ni vse tako hudo. Prav on je tisti, ki nas s svojo retrogradnostjo pripelje do tega, da se malo spočijemo, upočasnimo, vrnemo misli k nečemu, česar nismo dokončali in to naredimo še bolje. Kajti če le hitimo, bo marsikaj, beseda, dejanja ostalo neopravljenih, nerazčiščenih, utrujenost pa ustvarja še več napak. To je tudi trenutek, ko se je najlepše in najbolje pogovoriti sami s seboj in tako dobiti iskrene odgovore. To so odgovori, za katere smo odgovorni sami, zato ni na mestu, da krivimo druge.