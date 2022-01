Astrologinja Lenka: Ne pritožujte se, sprejmite in pojdite naprej

Luna je vstopila v ustvarjalno, organizirano, velikodušno znamenje leva. A tudi to ni dovolj, da bi duša zaživela točno tako, kot zna in zmore. Vedno se namreč najde nekdo, ki jo s svojimi kritikami, obsodbami ustavi. Ker je v opoziciji s Saturnom, je najbolje vse to sprejeti in iti naprej, brez večjih depresivnih stanj in pritoževanja.

Sonce je prišlo do zadnje stopnje v znamenju hladnega kozoroga. Treba je osvetliti tisto, kar je skrito, tisto, kar je ostalo nekje globoko. V dobrem aspektu je z vozli, vendar je vse skupaj na točki, kjer ni obstojnosti in kjer se vse zelo hitro spreminja. Veliko je bilo zatiranja in prikrivanja marsičesa, stvari, s katerimi se nismo želeli soočiti. Ampak samo še en dan bo takšen, saj jutri Sonce vstopi v vodnarja, v najbolj izvirno in drzno znamenje za vse vrste sprememb – od starega do novega.

Planet Uran, ki predstavlja vse naše napredne ideje, vse iznajdljive, odprte, poštene, svobodne in neposredne, se počasi odpravlja v direkten hod. Zdaj teče brez ustavljanja, je tisti hudournik, ki odnese vse pred seboj. Toliko je treba spremeniti, narediti, kot da zamuja že več let. In vse je v znamenju vodnarja. Tudi Merkur, čeprav je retrograden, vendar so njegove misli usmerjene v jutri, v nekaj, kar napoveduje, kaj bo čez nekaj časa. Razmišlja drugače, čuti, vidi na povsem nov, edinstven in neponovljiv način, težko ga je umestiti v kalup, saj je samosvoj. Če vsega tega ne spravimo v neko ravnovesje s samim seboj, smo lahko nervozni, neučakani, saj imamo občutek, da vse zamuja.

Danes je sreda, Merkurjev dan, v znamenju največjega iznajdljivega, nepredvidljivega, drugačnega, odštekanega vodnarja. A tudi če ne bi bilo njega, bi presojali razne spremembe, ki prinašajo dobro človeštvu, ki nas pripeljejo do rasti, življenja v skladu z vsemi novimi dosežki. Vedno bi morali podpirati vse te nove genije in jim dati svobodo, saj je to njihovo ustvarjanje, to je njihov zrak, to je njihovo življenje.