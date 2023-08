Astrologinja Lenka: Ne pričakujte pomoči ali denarja od drugih

Zori se, Luna je v sekstilu z Marsom in v eksaktnem trigonu z Neptunom. Kakšna moč preobrazbe, še posebej, ker je Luna v znamenju, kjer to zmore z lahkoto. Dejstvo, da je stopila med njiju, je, da pomiri, omehča in spremeni začarano in nejasno situacijo, ki jo ustvarjajo od včeraj. Hkrati pa odpira možnost, da jo spremenimo v nekaj lepega in uporabnega. Da vnesemo malo treznosti in oba planeta odvlečemo stran od teh žaljivk, laži, goljufij in nejasnosti. In potem je tu še sekstil s Plutonom, ki ji daje dodatno energijo, da vse to zdrži in spremeni.

Hkrati pa je to tudi sprememba samega sebe, sprememba nekih navad, nekih starih in šibkih vzorcev. Vse to spremenite v boljšo situacijo, saj okrog 10. ure Luna preide v znamenje Strelca in to je energija, ki sije sama od sebe in oddaja pozitivnost. To je nasmeh, ki se razširi že s pogledom brez besed. Vedno ima izhod iz vsake situacije, saj ga drži prepričanje, da obstaja potem, da je jutri boljši in še lepši.

Vendar tudi, ko se znajde v tem znamenju, ima tu enake težave kot v kateremkoli drugem znamenju, edino v tem znamenju ve, da ima izhod in ga zato hitro najde. V velike malenkosti se ne spušča, še manj pa se z njimi »nima« časa ukvarjati.

Takoj po vstopu v znamenje Strelca jo čaka Sonce iz Device, ki jo kritizira, saj jo ne zanimajo neke vsakdanje stvari, ampak le misel na nekatera potovanja, potepanja po svetu in zapravljanje denarja z razmišljanjem o velikih stvareh in projektih. Ker devica ni le skromna in varčna, bolj se ukvarja z ustaljenimi stvarmi.

In tu je Saturn, gospodar časa in kazni, ki čaka na Luno, da se nikamor ne mudi in ne »leti« po zraku, ampak da naredi nekaj konkretnega in koristnega. Tu res ne bo preprečilo nekaterih načrtov osebe same, lahko pa nekoliko pokvari razpoloženje same duše. Ali pa bo tudi tu našla izhod, saj je njen dispozitor v znamenju bika, zato se bodo nekateri obrnili k vnašanju večjih količin hrane in pijače.

Danes je četrtek, dan Jupitra, ki je gospodar na 15. stopinji v središču znamenja Bika. Kakšna moč je to doseči vse finančne in materialne situacije. Stoji in razmišlja, ne hiti, daje priložnosti in možnosti, da naredi še več in bolje. Ne mudi se mu in preko dispozitorja Venere, ki je retrogradna, odpira možnost, da se nekaj vrne iz preteklosti, da se nekaj naredi znova. Ampak to morate storiti sami, ne pričakujte pomoči ali denarja od drugih, ker boste nad vsem še dodatno razočarani.

