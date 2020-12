Astrologinja Lenka: Ne pretiravajmo, bodimo realni v vsem

Položaj zvezd 3. 12. 2020. FOTO: Lenka Stanić

Še vedno smo obdani s toplino doma, tesnimi čustvi, sproščeno, nežno, kajti to je tisto, kar išče luna v raku. Paziti pa se moramo pretirane občutljivosti in empatije, da ne pretiravamo pri dajanju, pa tudi pri iskanju nežnosti in duše. Luna z Venero iz škorpijona dela trigon in to je zelo velika ženska energija, imamo občutek nežnosti, lepote v vsem, kar nas pušča brez sape.Sprejmimo vse to in ne razmišljajmo, ali smo si to zaslužili ali ne, ali smo vredni tega denarja, samo recimo hvala in bodimo z njim zadovoljni. To žensko energijo (tako pri ženski kot pri moškemu) lahko uporabimo na najboljši možen način, bodisi s spolno privlačnostjo bodisi z nakupom nežnih zapeljivih oblačil. A v vsem moramo biti zmerni, brez pretiravanja in razmetavanja.Izkoristimo ta trenutek in zgradimo porušene odnose s sestro, s prijateljico in ji odpustimo vse, kar se je zgodilo. Ni nam treba iskati pravičnosti, zakaj in kako se je vse zgodilo, kajti Duša se lahko hitro vname in povzroči konflikt ali celo poškodbo. Če imamo celo odvečno energijo, jo uporabimo za nekaj zelo koristnega, ker tisti kvadrat z Marsom in ta groba energija lahko zlahka poškoduje sebe in druge.Toda Luna so občutki, zdaj se smejimo, zdaj jokamo, dan je dolg, zato se naša čustva spreminjajo glede na trenutne okoliščine. Tako bo Luna z Neptunom naredila čudovit trigon, torej bo narejen en velik vodni trigon, in ali je kaj lepšega od tega. Kombinacija lepih, subtilnih čustev, želja, sanj, vendar bodite previdni, da nas vse to ne prevzame in pripelje do druge odvisne resničnosti. Predajmo se in poslušajte dušo, kaj nam govori. Mogoče bo kaj kliknilo v nas, da bi se kaj spomnili nekaj, česar sicer ne bi. Predajmo se in bodimo le kanal za svoje želje, izvedeli bomo še veliko tistega, o čemer nismo niti sanjali.