Astrologinja Lenka: Ne poskušajte se boriti proti vsem, še posebej ne proti sebi

Luna nadaljuje svojo pot v znamenju Tehtnice, v znamenju, kjer se še lahko ukvarja z vsemi partnerskimi in poslovnimi odnosi. Že od samega jutra, v trenutku zore, je v čudovitem aspektu s svojo dispozitorko Venero. Kot bi hotela odpreti vrata dobremu dnevu, dobremu počutju, pozitivni naravnanosti za sam začetek dneva. To so fenomenalne priložnosti za uravnoteženje vseh dogovorov, za ustvarjanje dobrega vzdušja, da kar najbolje izkoristite dan. Spiti kavo z lepo besedo, dobro komunikacijo in s še boljšim notranjim občutkom in bližino. Ker Tehtnici to veliko pomeni, ta harmonija odnosov, ta občutek, da je vsem udobno in lepo.

Če jutro začnete s pozitivnim odnosom, se boste težje znašli v težkih situacijah, ki se pojavijo čez dan.

Saturn se premika počasi, a ura ne miruje, ampak se obrača in tako bo Luna okoli poldneva v kvadratu s Plutonom. Ne dovolite, da vas nekateri stari spomini potegnejo v tiste občutke in vam pokvarijo dan. Ne poskušajte se boriti proti vsem, še posebej ne proti sebi. Če pride trenutek, ki vas bo spravil v jok, dovolite solzam na dan, naj vas osvobodijo vsaj ene bolečine, ki se je že dolgo nabirala in posedala v vašem telesu, v vašem srcu. Ne spuščajte se v nobene prepire, ker ne boste uspešni. Opustite vse, kar ni prav, odpustite jim, če ne znajo ali nočejo spremeniti svojih stališč in pogledov. To je njihovo, ne vaše.

Ker je odvisno, s kakšnim občutkom sprejmemo Luno okoli 19.30, ki prehaja v znamenje Škorpijona, v znamenje, kjer vsi tisti težki in travmatični spomini šele prihajajo. Vaša izbira je, ali boste izbrali najboljšo pot zase.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je v znamenju Tehtnice. Čeprav je že globoko v njegovi senci, pred retrogradnim hodom, pazite, kaj govorite, kako se obnašate do partnerja, kajti vse to se bo videlo pozneje, ko bo pogledal nazaj. Vsako besedo tehta, kako in na kakšen način jo bo posredoval v eter in drugemu človeku. Njegov dispozitor Venera je v Levu in lepem jutranjem trigonu z Luno. Ne pravijo ljudje zaman, da dogovor hišo gradi.